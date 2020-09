Wyciekły dane pracowników McDonald's. UOKiK wyjaśnia sprawę

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od McDonald's Polska. Naruszanie polegało na nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących pracowników restauracji McDonald’s w Polsce zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy. Urząd wyjaśnia sprawę.

Prezes UODO prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności naruszenia. Organ nadzorczy analizując sprawę, zwrócił się do spółki o złożenie wyjaśnień dotyczących stosowanych środków organizacyjnych i technicznych, a w szczególności czy spółka dokonywała regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych klientów i pracowników.

Ponadto prezes UODO chce wyjaśnić okoliczności, w jaki sposób doszło do umieszczenia pliku zawierającego dane osobowe na publicznie dostępnym katalogu. Ewentualne dalsze kroki organ nadzorczy podejmie po ustaleniu wszelkich okoliczności w tej sprawie.

Przypomnijmy, że do prezesa UODO należy zgłaszać naruszenia, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia. Należy zgłaszać te z incydentów, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na osoby, których dane dotyczą. Chodzi tu np. o sytuacje, w których naruszenie może prowadzić do kradzieży tożsamości, straty finansowej czy też naruszenia tajemnic prawnie chronionych.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej, art. 79 RODO daje jej także prawo, niezależnie od złożenia skargi do prezesa UODO, do ochrony swoich praw przed sądem cywilnym.

Zgodnie zaś z art. 82 RODO jeżeli poniosła ona szkodę majątkową lub niemajątkową, ma także prawo uzyskać od administratora odszkodowanie.

