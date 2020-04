WUP w Warszawie rozpatrzył 9 wniosków pracodawców o pomoc. W kolejce czeka 1,2 tys.

- Wnioski dotyczą obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawcy mogą spodziewać się wpływu dotacji na ich konta w ciągu najbliższych dni. Pieniądze będą wypłacane w transzach miesięcznych przez okres do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku - wyjaśnia Artur Pozorek, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

- Duża liczba wniosków składanych przez pracodawców zawiera błędy zarówno rachunkowe, jak i merytoryczne. Błędy wiążą się z uzupełnianiem lub odrzucaniem wniosków i koniecznością ich ponownego składania, co znacznie wydłuża proces ich rozpatrywania. Od minionego piątku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowy generator składania wniosków oparty na systemie VIATOR, który już na etapie aplikacji pozwala wychwytywać najczęściej pojawiające się błędy. Mam nadzieję, że ta zmiana przyspieszy czas rozpatrywania wniosków, a tym samym wypłaty środków - dodaje Artur Pozorek.

Czytaj także: Rząd: stopniowo będziemy "rozmrażać" gospodarkę. Pracodawcy: ona musi być reanimowana

Wśród mazowieckich przedsiębiorstw, które jako pierwsze otrzymają wsparcie, są podmioty zatrudniające od kilku tysięcy do kilku pracowników. Najwyższa kwota dofinansowania to ponad 3 mln zł dla 1716 pracowników Decathlonu, najniższa dotyczy dwóch pracowników. Siedem firm ma siedzibę w Warszawie, dwie pozostałe to firmy z Piaseczna i Ostrołęki.

Do 10 kwietnia, do WUP w Warszawie wpłynęło ponad 1,2 tys. wniosków o wartości około 446,2 mln zł. 496 wniosków dotyczy przestoju ekonomicznego i obejmuje 32 tys. zatrudnionych; 997 - to te z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy i dotyczą 64,5 tys. pracowników.

O ochronę miejsc pracy mogą ubiegać się pracodawcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymają oni dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników.