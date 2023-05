Wszystko, czego nie wiedzieliście o urlopach. Prawo może zaskakiwać

Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W jakim wymiarze występuje, kiedy pracodawca może go przerwać, co z L4 (zwolnieniem lekarskim) podczas trwania urlopu?

Prawa do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec, a jego nieudzielenie przez pracodawcę wiąże się z nałożeniem na niego kary grzywny.

Co najmniej jedna część urlopu powinna trwać minimum 14 dni kalendarzowych. Podzielenie całego przysługującego urlopu na kilka krótszych okresów uniemożliwiłoby pełną regenerację sił pracownika.

Pracownik, który w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie traci do niego prawa.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tego prawa pracownik nie może się zrzec.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia zalicza się również okresy poprzedniego zatrudnienia oraz lata przeznaczone na edukację. W przypadku ukończenia:

zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

szkoły policealnej - 6 lat,

szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Urlop wypoczynkowy – kiedy i jak go udzielić pracownikowi

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Pracownik na pełnym etacie pracuje 40 godzin tygodniowo i przysługuje mu 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze urlop wypoczynkowy liczony jest godzinowo.

Na przykład pracownik, któremu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 26 dni urlopu, jest zatrudniony na ½ etatu, czyli przysługuje mu 13 dni urlopu po 8 godzin - w sumie 104 godziny urlopu wypoczynkowego.

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym

Pracownik, który w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie traci do niego prawa.

Zgodnie z zapisami art. 168. Kodeksu pracy:

Art. 168. [Ostateczny termin udzielenia urlopu]

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167.2.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu zaległego w pierwszej kolejności. Pracownik nie ma prawa wykorzystania zaległego urlopu bez zgody pracodawcy nawet jeżeli został przekroczony termin jego udzielenia. Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 roku. “Zawiadomienie pracodawcy o rozpoczęciu zaległego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego za dany rok do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez zgody pracodawcy.” (przyp. red. - zasada wykorzystywania zaległego urlopu do końca I kwartału roku następnego już nie obowiązuje, zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatecznym terminem jest 30 września roku następnego)

Pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu, nawet jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody, gdyż prawo do urlopu wypoczynkowego jest określone w Kodeksie pracy i ma charakter bezwzględnie obowiązujący oraz dotyczy obu stron umowy.

Część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych

Urlop na wniosek pracownika może zostać podzielony z zastrzeżeniem, że część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w ten okres weekendy i święta.

By móc stworzyć plan urlopów, pracodawca musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli organizacja jej nie wyrazi, terminy urlopu są uzgadniane po porozumieniu z pracownikiem.

Gotowy plan musi trafić do wiadomości pracowników w dowolnej formie przyjętej w danym zakładzie pracy. Musi być zrozumiały i czytelny. W planie urlopowym nie bierze się pod uwagę urlopu na żądanie.

Przewidziany w planie urlopowym termin urlopu można zmienić przed jego rozpoczęciem. Musi to jednak zostać odpowiednio uargumentowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, który również ma prawo do zmiany terminu urlopu, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy.

Urlop wypoczynkowy podczas okresu wypowiedzenia

Zgodnie z Kodeksem pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisów o urlopie proporcjonalnym (zasada przyznawania urlopu proporcjonalnego zakłada otrzymanie urlopu w wymiarze, który odpowiada okresowi zatrudnienia u danego pracodawcy).

Podjęcie decyzji o udzieleniu pracownikowi urlopu w trakcie wypowiedzenia zależy od pracodawcy. Jeżeli przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy nie zostanie wykorzystany w okresie wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest możliwe

Pracodawca ma prawo odwołania pracownika z urlopu. Taka sytuacja musi być jednak uargumentowana pojawieniem się okoliczności, które nie mogły być przewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu i jego obecność jest w zakładzie pracy niezbędna.

Odwołując pracownika z urlopu, pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika. Wydatki muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i można doliczyć do nich koszt wypoczynku rodziny pracownika, jeżeli ta z związku z odwołaniem z urlopu nie mogła kontynuować wypoczynku.

Decyzja pracodawcy jest poleceniem służbowym i nie może być kwestionowana przez pracownika, nawet jeżeli w jego opinii powrót z urlopu nie jest konieczny. Niewykorzystana część urlopu pozostaje do dyspozycji pracownika i może on wykorzystać ją w innym terminie.

Zwolnienie lekarskie przed i w trakcie trwania urlopu

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, w co wlicza się między innymi czasową niezdolność do pracy wskutek choroby oraz odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Niewykorzystany z tego powodu urlop pracodawca powinien udzielić w późniejszym terminie.

W przypadku choroby w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego ten jest automatycznie przerywany.

W przypadku, gdy podczas urlopu zachoruje dziecko, pracownik oczywiście może wziąć zwolnienie lekarskie, jednak sam urlop nie jest przerywany z powodu konieczności zapewnienia opieki.

Urlop wypoczynkowy w przypadku pracowników młodocianych

Pracownikowi młodocianemu (16-18 lat) również przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Zasady jego nabywania są specyficzne i różnią się od urlopu przyznawanego normalnym pracownikom.

Podstawowy wymiar urlopu dla osoby młodocianej to 26 dni. Wymiar urlopu jest jednak inny w pierwszym roku pracy zawodowej oraz w roku, w którym młodociany ukończy 18. rok życia.

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy osoba młodociana nabywa w wymiarze 12 dni po przepracowaniu pierwszych 6 miesięcy oraz w wymiarze 26 dni po kolejnych 6 miesiącach pracy, wynika to z art. 205 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

W roku kalendarzowym, w którym pracownik kończy 18 lat, prawo do urlopu zmniejsza się do 20 dni. Jeśli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat, odnosi się to zarówno do urlopu za pierwszy rok pracy, jak również do kolejnego urlopu.

Ponadto pracodawca powinien udzielić młodocianemu urlopu w okresie ferii szkolnych, a jeżeli nie nabył on jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może na wniosek pracownika młodocianego udzielić urlopu zaliczkowo na okres ferii.

W okresie ferii szkolnych pracodawca jest także zobowiązany do udzielenia urlopu bezpłatnego, jeżeli pracownik młodociany złoży taki wniosek.

Dni wolne przypadają również stażystom w firmach

Stażysta nie jest osobą zatrudnioną na umowę o pracę, jednak przysługują mu dni wolne. Stażysta nabywa prawo do dni wolnych po upływie okresów 30-dniowych w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni kalendarzowych. W ostatnim miesiącu przedsiębiorca, u którego stażysta świadczy pracę, ma obowiązek udzielenia urlopu przed upływem terminu zakończenia stażu.

Dni wolne nie muszą być wykorzystywane każdorazowo po przepracowaniu 30 dni. Jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, urlop stażysty może być zsumowany i wykorzystany jednorazowo przez dłuższy okres, jednak musi obejmować tylko okresy przepracowane, nie przyszłe, za które jeszcze nie nabył prawa do dni wolnych.

Jeżeli stażysta nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych, nie otrzymuje w zamian ekwiwalentu z tego tytułu.

