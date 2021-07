Wszystko co trzeba wiedzieć o urlopach tacierzyńskim i ojcowskim

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do końca maja 2021 r. z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tysięcy mężczyzn. W zeszłym roku było to 60 tysięcy uprawnionych. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać urlop ojcowski oraz jakie inne możliwości przysługują mężczyznom opiekującym się dziećmi?

Do końca maja 2021 r. z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tysięcy mężczyzn (fot. Pixabay)

Urlop ojcowski jest podstawowym świadczeniem dla każdego, kto niedawno został tatą. Trwa 14 dni kalendarzowych i może zostać podzielony na dwie części, z których skorzystać można w dowolnym momencie.

Innymi rozwiązaniami, z których mogą skorzystać ojcowie, są urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka oraz tacierzyński.

Zmiany w obecnie funkcjonujących przepisach wprowadzi unijna dyrektywa work-​life balance.

Od 2 stycznia 2016 obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodni). Razem daje to 52 tygodnie.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki (w wyjątkowych okolicznościach może go przejąć tata). Resztą urlopu rodzice mogą dzielić się między sobą - decyzja w tej sprawie należy do nich.

Urlop ojcowski

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w Kodeksie pracy mężczyzna, który wychowuje bądź adoptował dziecko, może spożytkować urlop na opiekę nad dzieckiem w określonym czasie:

- do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub

- do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać zarówno osoby zatrudnione na umowie o pracę, jak i prowadzące własną działalność gospodarczą bądź pracujące na umowie cywilnoprawnej. Warunkiem jest posiadanie przez nich ubezpieczenia chorobowego.

Formalnie wystarczy, że pracownik złoży stosowny wniosek nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia wolnego. Jeśli wniosek będzie zgodny z przepisami prawa pracy, pracodawca musi go uwzględnić. Istotne są dokumenty jakie do wniosku powinno się dołączyć. Zgodnie z rozporządzeniem muszą to być: - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dzieci bądź zagraniczny akt urodzenia, - kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adoptowanego lub przysposobionego dziecka), - oświadczenie pracownika zawierające informację, czy korzystał już z urlopu ojcowskiego bądź jego części, - kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (jeśli wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję). fot. Pixabay Samo wynagrodzenie za urlop ojcowski to zasiłek składający ze 100 proc. podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających czas opieki nad dzieckiem. Jeśli mamy do czynienia z tatą prowadzącym własną działalność, wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek oraz druki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - W tym przypadku postępuje się dokładnie tak samo, ojciec dziecka składa dokumenty oraz informuje, czy wykorzysta przysługującą mu liczbę dni w całości, czy też częściowo. Wniosek można przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, pamiętając przy tym, aby został złożony najpóźniej 7 dni przed terminem wolnego – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART. Urlop tacierzyński Innymi rozwiązaniami, z których mogą skorzystać ojcowie są urlop okolicznościowy z okazji urodzenia dziecka oraz tacierzyński. Okolicznościowy trwa 2 dni. Tacierzyński to natomiast potoczna nazwa części macierzyńskiego, który tata przejmuje od mamy, jeśli rodzice uznają, że istnieje taka potrzeba. Czas jego trwania zależy od okresu, jaki ma mama na opiekę nad dzieckiem. Według Kodeksu pracy macierzyński wynosi 20 tygodni, z czego 14 musi wykorzystać mama. Dla mężczyzny pozostaje więc maksymalnie 6 tygodni. Urlopu tacierzyńskiego, w przeciwieństwie do ojcowskiego, nie można wykorzystać równocześnie z macierzyńskim. Urlop tacierzyński może być jednak dłuższy, jeśli urodziło się bądź zostało adoptowane więcej niż jedno dziecko: - przy 2 dzieci -17 tygodni - przy 3 dzieci – 19 tygodni - przy 4 dzieci – 21 tygodni - przy 5 lub większej liczbie dzieci – 23 tygodnie Podczas wolnego ojciec otrzymuje zasiłek od ZUS-u, który wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, czyli 100 proc. średniego wynagrodzenia pracownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. fot. Pixabay Nadchodzą zmiany Unijna dyrektywa work-​life balance spowoduje zmiany w obecnie funkcjonujących przepisach. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić przepisy dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 r. Zmiany zajdą w przepisach dotyczących urlopu rodzicielskiego - pierwsza dotyczy terminu jego wykorzystania. Jak wyjaśnia prawniczka Malwina Stasiewicz, zgodnie z obecnymi przepisami urlop rodzicielski można wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Warto przypomnieć, że w tym terminie można wziąć wyłącznie 16 tygodni. Pozostały wymiar urlopu należy wykorzystać wcześniej. - Zgodnie z unijną dyrektywą termin wykorzystania urlopu rodzicielskiego zostanie wydłużony do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 8. rok życia - wyjaśnia Stasiewicz. Kolejną zmianą jest dwumiesięczny urlop rodzicielski wyłącznie dla ojców. W tej chwili rodzice mogą się tym prawem dzielić według uznania, jednak z tego przywileju korzystają głównie kobiety. Z danych ZUS wynika, że w pierwszym kwartale 2021 r. zaledwie 1481 mężczyzn korzystało z urlopu rodzicielskiego. To niespełna 1 proc. Dla porównania, w tym samym czasie z tego rozwiązania skorzystało 207 966 kobiet.

