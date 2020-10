Wszyscy klienci pracownikami. Tak kawiarnia planuje obejść zakaz

Mała kawiarnia w Chełmie postanowiła obejść narzucone przez rząd obostrzenia. Mimo obowiązującego od soboty (24 października) zakazu funkcjonowania, planuje działać normalnie. W tym celu każdy z jej klientów zostanie automatycznie pracownikiem kawiarni.

Właściciel restauracji przesunął w czasie otwarcie lokalu. (fot. La Cafe - Chełm)

Od soboty (24 października) w ramach walki z pandemią koronawirusa rząd zamknął lokale gastronomia.

Decyzja spotkała się z ogromnym oburzeniem ze strony przedstawicieli tej branży.

Niektórzy, tak jak właściciel kawiarni La Cafe w Chełmie postanowili obejść zakaz.

Jak mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu Facebook kawiarni, każda osoba, która będzie chciała skorzystać z ich usług, po wejściu do kawiarni będzie mogła podpisać umowę o dzieło z firmą, która ją prowadzi.

Praca będzie polegała na płatnym testowaniu potraw oraz wydaniu opinii na temat serwowanych tam dań i napoi oraz na temat funkcjonowania lokalu. Za taką pracę właściciel restauracji ma płacić 1 zł wynagrodzenia (odliczanego od rachunku). Kawiarnia tłumaczyła, że umowa została stworzona w taki sposób, by ograniczyć do minimum dzielenie się danymi osobowymi. Ma ona wygasać automatycznie wraz z wydaniem opinii, którą "pracownik" ma opisać na specjalnej ankiecie.

Kawiarnia w covidowej formule miała działać już od poniedziałku (26 października). Jednak właściciel przesunął termin jej otwarcia. Jak wyjaśnił w opublikowanym na FB oświadczeniu, ponownie skonsultował z prawnikami zasady jej funkcjonowania, przez co musi dopracować kilka kwestii.

- Nie poddajemy się, zawieszamy na chwilę plan poniedziałkowego otwarcia. Mamy teraz mocne wsparcie które wykorzystamy do ostrej walki z absurdami - napisał na FB Michał Bartoszu, właściciel La Cafe.

W oświadczeniu wskazywał też na powody stojące za takim ruchem. - Zapewne część z Państwa osądzi mnie pod względem nie brania na poważnie poważnie pandemii. Jestem świadomy co dzieje się w Polsce i na świecie i do tej pory gdy mogliśmy działać zapewnialiśmy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa w naszym lokalu. Dziwi mnie tylko fakt, że Rząd bawi się otwierając nas i zamykając... (...) Nie poddajemy się, zapewne dwutygodniowy zakaz zostanie rozszerzony o kolejne tygodnie. Dlatego, to co się wydarzyło - ogólnopolskie nagłośnienie sprawy - wykorzystamy do skutecznej walki o lepsze jutro dla całej społeczności gastronomicznej - napisał Michał Bartoszuk.

Warto przypomnieć, że w piątek z przedstawicielami tej branży spotkał się wicepremier Jarosław Gowin. - To trudny dzień dla nas wszystkich. Musimy wprowadzić obostrzenia, które także dla nas - jako resortu odpowiedzialnego za przedsiębiorczość - są bardzo bolesne. Chcemy, by ograniczenia te trwały jak najkrócej. Jeżeli uda się zbić liczbę zachorowań, zostaną one zniesione - zadeklarował podczas spotkania. I podkreślił: - Mamy już pierwsze konkretne propozycje rozwiązań dla szeregu najbardziej poszkodowanych branż, w tym gastronomicznej. To zwolnienie ze składek ZUS i wypłata postojowego za listopad. „Na stole" jest też m.in. temat mikrodotacji.

