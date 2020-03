Wróciłeś z wakacji i nie poddałeś się kwarantannie? Licz się z konsekwencjami

Rozwój wirusa stawia pracodawców w obliczu nieznanych do tej pory sytuacji. Muszą oni bowiem łączyć prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy z zapisami specustawy w sprawie koronawirusa.

Osoby, które wróciły z rejonu objętego zagrożeniem zakażenia się wirusem i nie poinformowały o tym fakcie pracodawcy, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Pojawienie się w pracy po powrocie z rejonu objętego zagrożeniem i nie poinformowanie o tym pracodawcy, może stanowić w istocie „szerzenie” koronawirusa. Jakie są konsekwencje? Pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Osoby, które odbyły podróż do kraju zagrożonego koronawirusem, a po powrocie do Polski umyślnie nie odbyły kwarantanny i nie dokonały profilaktycznych badań, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jak się okazuje, na podstawie art. 165 § 1 ust. 1 Kodeksu Karnego dopuszczają do szerzenia choroby zakaźnej.

Jak rozumieć szerzenie? Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego to wystąpienie w krótkich odstępach czasu lub jednocześnie znacznej liczby zachorowań, czego konsekwencją może być epidemia. Jak tłumaczą prawnicy pojawienie się w pracy po powrocie z rejonu objętego zagrożeniem i nie poinformowanie o tym pracodawcy, może stanowić w istocie „szerzenie” koronawirusa. Jakie są konsekwencje? Odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

- Są sytuacje, w których takie postępowanie pracownika może doprowadzić do rozwiązania z nim umowy o pracę z jego winy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 52 § 1 ust. 1 k.p. takie rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Tym samym w sytuacji, gdy np. pracownik pracowni serologicznej nie informuje swojego pracodawcy o swoim wcześniejszym pobycie i świadomie podejmuje pracę, wiedząc, że istnieje ryzyko, iż jest nosicielem wirusa, pracodawca może z nim wypowiedzieć umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Niewątpliwie, w przypadku skazania pracownika za czyn polegający na szerzeniu choroby epidemiologicznej, w przypadku gdy skazanie to będzie uniemożliwiało dalsze zatrudniane na zajmowanym stanowisku, również art. 52 § 1 ust. 2 k.p. daję podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia - tłumaczy Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

- Pracodawca, na podstawie specustawy o koronawirusie, ma prawo skierować pracownika, który przebywał w ostatnim czasie na terenach zagrożonych, do pracy zdalnej na okres 14 dni. W przeciwieństwie do postanowień kodeksu pracy, w tym przypadku nie wymagana jest zgoda pracownika na taki rodzaj pracy. Niedopuszczalne jest jednak uznaniowe działanie pracodawcy w postaci nie dopuszczenia pracownika do pracy. Kodeks pracy oraz specustawa nie przewidują również możliwości odesłania pracownika na badania. Te mogą nastąpić jedynie za jego zgodą - dodaje Ziębicki. W przypadku, gdy nie ma możliwości odesłania pracownika do pracy zdalnej, pracodawca może okresowo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Warunkiem jest wypłatą pełnego wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy.