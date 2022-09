Wreszcie jest realna nadzieja na poprawę przepisów. Biznes zgodny jak nigdy

Na nowe przepisy firmy poszukujące pracowników za granicą czekały od miesięcy. Nowa ustawa, która obecnie jest jeszcze na etapie prac ministerialnych, ma zoptymalizować procedury, które dotyczą powierzania pracy cudzoziemcom. Cel, jaki jej przyświeca, to duże usprawnienie przebiegu całego procesu zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jak przyznają nasi rozmówcy - przedstawiciele firm rekrutujących pracowników za granicami Polski - wszystko wskazuje na to, że uda się osiągnąć zamierzony efekt.

- Przede wszystkim warto docenić to, że ten ważny segment prawa zostanie wreszcie zagospodarowany odrębnym aktem prawnym, który będzie kompleksowo regulował m.in. zagadnienie zatrudnienia cudzoziemców, wykonywania przez nich pracy oraz sankcji wykroczeniowych za działania wbrew ustawie. Nie jest to też na szybko tworzona ustawa, a próba uporządkowania przepisów, które są aktualnie rozrzucone w kilku aktach prawnych - podkreśla założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Daniel Sola, dyrektor ds. projektów międzynarodowych agencji zatrudnienia Trenkwalder, nie ma wątpliwości, że planowane w ustawie zmiany powinny znacząco usprawnić komunikację między urzędami a pracodawcami.

Jedną z istotnych zmian zaproponowanych w projekcie jest pełna digitalizacja procesu pozyskiwania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Do tej pory urzędy przyjmowały wnioski o zezwolenia na pracę w formie papierowej i elektronicznej. Zgodnie z nową ustawą będzie można je składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę praca.gov.pl, na tej samej zasadzie jak oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Decyzje w sprawie zezwoleń na pracę też będą wydawane elektronicznie. Pełna digitalizacja pozwoli na szybsze załatwianie sprawy. Do tego nie tylko pracodawca, ale i cudzoziemiec będzie mógł monitorować swoją toczącą się sprawę urzędową.

- Pełna digitalizacja pozwoli pracodawcom monitorować daną sprawę, a także mieć stały kontakt z urzędami. Do minimum mają być ograniczone formalności, z którymi musieli się borykać pracodawcy starający się o pozwolenia na pracę - przyznaje Daniel Sola.

Znika test rynku pracy. Starosta nie będzie musiał wydać zaświadczenia

W nowym projekcie ustawy o cudzoziemcach nie będzie tzw. informacji starosty, która stanowi załącznik do zezwolenia na pracę. Obecnie procedura wygląda tak, że dopiero po rozeznaniu, czy w danym regionie nie ma rodzimych specjalistów gotowych podjąć pracę, starosta wydaje zgodę na zatrudnienie cudzoziemca.

- Likwidacja testu rynku pracy to bardzo istotna zmiana. Testy rynku pracy trwały nawet do 3 tygodni, zdecydowanie wydłużając cały proces. Konsekwencją zniesienia tych testów jest brak konieczności potwierdzenia kwalifikacji pracowników poprzez określone dokumenty, np. notarialne potwierdzenie prawa jazdy czy certyfikatu znajomości języka polskiego - komentuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

W podobnym tonie wypowiada się Daniel Sola, który przyznaje, że likwidacja testu rynku pracy to duże ułatwienie.

- Test rynku pracy de facto nie wnosi nic konstruktywnego w zatrudnianiu cudzoziemców, a znacznie wydłuża cały proces. Dopiero po teście rynku pracy i zgodzie starosty można składać wniosek o zezwolenie na pracę dla innych cudzoziemców. W tym momencie, w zależności od województwa, na wydanie zezwolenia na pracę czeka się od 1 do nawet 5 miesięcy - zauważa.

Brak wymogu wpisania nowego oświadczenia, wynagrodzenia w Centralnej Bazie Ofert Pracy

Kolejną istotną zmianą w oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będzie brak wymogu wpisania do ewidencji nowego oświadczenia, jeżeli:

zostanie zwiększony wymiar czasu pracy,

zostanie zwiększona liczba godzin w tygodniu czy też w miesiącu,

przy jednoczesnym proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia (w stosunku do wymiaru pracy) dla danego cudzoziemca.

W planach jest stworzenie Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP). Dzięki niej wynagrodzenie cudzoziemca będzie mogło być porównywane z innymi wynagrodzeniami w danej branży na lokalnym rynku. Ma to zapobiegać zaniżaniom stawek wynagrodzeń dla cudzoziemców.

Ważną zmianą jest to, że zezwolenie na pracę będzie można otrzymać wtedy, kiedy wymiar czasu pracy będzie stanowił co najmniej ¼ pełnego etatu w miesiącu czy też 10 godzin tygodniowo. Taka zmiana ma na celu zmniejszenie nadużyć związanych z zaniżaniem czasu pracy, które obniżają koszty pracy. Do tego zezwolenie będzie wydawane na okres nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli:

zawarta umowa będzie umową cywilnoprawną,

podmiot starający się o zezwolenie prowadzi działalność nie dłużej niż 1 rok,

wymiar czasu pracy nie będzie przekraczał ½ etatu czy też 20 godzin tygodniowo.

Ostrzejsze kary dla firm łamiących zapisy ustawy o cudzoziemcach

Zapisy w nowej ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców mają sprzyjać pracodawcom, którzy dotychczas uczciwie podchodzili do zatrudniania cudzoziemców, a eliminować nieuczciwych przedsiębiorców.

Nowy projekt ustawy ma również na celu zmianę przepisów określających sposób wymiaru kary. Wymiar kary grzywny za powierzenie nielegalnej pracy cudzoziemcom będzie proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym została powierzona nielegalna praca. Zapowiedziane kwoty grzywny to widełki 500 zł – 30 000 zł. Informatyzacja pozwoli też na wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi, które nie będą dopuszczały wydawania zezwoleń dla podmiotów ukaranych za nielegalne powierzenie pracy.

I właśnie kwestią, która wzbudza wątpliwości u Krzysztofa Inglota, jest ta zmiana sposobu naliczania kar z systemu niejako uznaniowego na system „od sztuki”.

Urząd pracy będzie mógł również odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca na podstawie informacji z ZUS-u. Jeżeli podmiot powierzający pracę będzie miał ponad 2-miesięczne zaległości w ZUS-ie, wtedy nie otrzyma zezwolenia na pracę.

Przewiduje się, że nowa ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku, po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Już dzisiaj wiadomo jednak, że nie będzie ona w całości zrealizowana, ponieważ na niektóre przepisy dotyczące systemów teleinformatycznych będzie trzeba poczekać 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

- Ustawa przewiduje konsekwencje dla firm działających niezgodnie z prawem i poza systemem, co zdecydowanie zdyscyplinuje rynek i przyniesie korzyści zarówno dla gospodarki, jak i samych pracowników. Firmy, które działają nieuczciwie i np. nie opłacają składek ZUS, muszą się liczyć z tym, że nie otrzymają zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Ustawa zakłada także kary za brak umów dla pracowników i żądanie korzyści majątkowych za pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę - podsumowuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

