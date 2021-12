Wręczasz pracownikom prezent na święta? Pamiętaj o podatkach

Premie, drobne upominki, imprezy integracyjne - święta to czas, w którym firmy obdarowują pracowników prezentami. To, o czym muszą pamiętać pracodawcy, jak i obdarowani pracownicy, to ewentualne skutki podatkowe.

Firmowe świąteczne prezenty mogą być finansowane z różnych źródeł (fot. Pixabay)

Zazwyczaj pracodawcy myśląc o sfinansowaniu świątecznych prezentów, decydują się skorzystać ze środków własnych, zgromadzonych np. na rachunku obrotowym.

Alternatywą jest sfinansowanie prezentów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Od wyboru formy finansowania prezentów zależy rozliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę.

Źródło z jakiego prezenty zostały zakupione może mieć znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zakup z ZFŚS może być korzystniejszy dla pracowników, a ze środków własnych dla pracodawcy. Bez względu na to, z jakiego źródła sfinansowano prezenty, ich wręczenie powoduje powstanie przychodu u obdarowanego, czyli pracownika.

W przypadku zakupu z ZFŚS pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego w ten sposób dochodu. Aby było to możliwe muszą zostać spełnione warunki opisane w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nimi świadczenia socjalne, rzeczowe lub pieniężne są wolne od podatku PIT, jeżeli ich wartość przekazana pracownikowi nie przekracza w roku podatkowym określonej kwoty. Do niedawna było to 1000 zł.

– Na podstawie ustaw covidowych, limit został podniesiony do 2000 zł. Dopiero jeżeli wartość świadczeń w ciągu roku przekroczy tę kwotę, pracodawca zobowiązany jest uwzględnić tę nadwyżkę w rozliczeniu z pracownikiem – tłumaczy Teresa Warska, specjalistka ds. podatków w Systim.pl.

Sprawa nie jest łatwa

Wydaje się zrozumiałe. Niestety, sprawa nie jest jednak taka prosta.

- Aby prezenty wręczone z funduszu świadczeń socjalnych mogły zostać zwolnione z opodatkowania, powinny zostać przekazane osobom uprawnionym zgodnie z jego regulaminem ZFŚS z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Inaczej mówiąc, środki z funduszu socjalnego nie mogą być rozdzielone wszystkim pracownikom po równo. Warto także pamiętać, aby w regulaminie funduszu uwzględnić zapis o możliwości przekazywania wsparcia rzeczowego bez wystąpienia o to przez pracownika. Warto również pamiętać o tym, że rodzaj prezentów powinien spełniać charakter działalności socjalnej – dodaje Warska.

Zakup prezentów ze środków obrotowych firmy jest „technicznie” łatwiejszy dla pracodawcy. Wszystkie formy prezentów, a więc paczki świąteczne, vouchery, karty przedpłacone czy też środki pieniężne objęte są w tym przypadku koniecznością zapłacenia zaliczki na podatek dochodowy oraz odprowadzenia składki na ZUS. - Przed wręczeniem prezentu konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na pobranie z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wartość upominków nie przekracza 100 zł w roku podatkowym – podkreśla. prezenty święta_pixabay.jpg Upominki, a koszty uzyskania przychodu Coraz popularniejsze vouchery umożliwiające wymianę na dowolne produkty w wybranych punktach sprzedaży nie są uznawane przez fiskusa za świadczenia rzeczowe. Zakup ich ze środków ZFŚS – niezależnie od wartości vouchera – wiąże się zatem z koniecznością opłacenia podatku dochodowego, choć zwolnione są ze składek na ubezpieczenia społeczne. – Rozwiązaniem jest przekazanie kart przedpłaconych, które są już zasilone konkretną kwotą. Nie są one objęte opodatkowaniem do limitu świadczeń 2000 zł na pracownika, gdyż uznawane są za świadczenia pieniężne – zauważa Teresa Warska. Od wyboru formy finansowania prezentów zależy też rozliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę. Zakup upominków ze środków obrotowych umożliwia zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Przy finansowaniu z ZFŚS jest inaczej, gdyż przedsiębiorca już wcześniej może uwzględnić w kosztach podatkowych odpisy na fundusz socjalny. – Zaliczenie kosztów zakupu ze środków obrotowych do poniesionych kosztów opiera się na interpretacjach organów podatkowych. Uznają one, że prezenty wręczone pracownikom w celu ich docenienia i zmotywowania mogą pośrednio przełożyć się na uzyskiwane przez firmę przychody. Natomiast samo zaliczenie zakupu ze środków funduszu socjalnego do kosztów uzyskania przychodu nie jest możliwe, gdyż stanowiłoby podwójne odliczenie wydatku – tłumaczy specjalistka Systim.

