Wraca ważny obowiązek dla pracodawców. Już za niecały miesiąc

Skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to on pokrywa ich koszt. (fot. Unsplash/Adrian Sulyok)

Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak ustawa covidowa umożliwiła firmom zawieszenie konieczności kierowania na badania okresowe pracowników do okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. W efekcie od marca 2020 roku wielu pracodawców nie wystawiało skierowań do lekarzy medycyny pracy.

Stan zagrożenia epidemicznego został ogłoszony 16 maja 2022 roku. Od tej pory był kilka razy przedłużany. Kiedy miało mieć to miejsce już na kilka tygodni wcześniej Ministerstwo Zdrowia przedstawiało projekt rozporządzenia wprowadzającego taką zmianę. Tym razem nic takiego nie miało miejsca, a zostały niespełna dwa tygodnie do końca obowiązywania rozporządzenia.

Jednak w momencie, kiedy stan zagrożenia zostanie odwołany, nastąpi przywrócenie obowiązku kierowania pracowników na badania okresowe. Każdy, kto nie wykonał badań okresowych, będzie miał na to około pół roku. Badania trzeba będzie nadrobić w czasie nie dłuższym niż 180 dni.

- Należy pamiętać, że o ile badania okresowe nie są chwilowo obowiązkowe, pracodawcy cały czas muszą kierować swoich pracowników na badania kontrolne po ich dłuższej nieobecności z powodu choroby. Konieczne są także badania przy zatrudnieniu nowego pracownika, a także w innych szczególnych sytuacjach, które reguluje Kodeks pracy – podkreśla Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TU Zdrowie.

Kto finansuje i kieruje na badania okresowe? Kogo dotyczą badania okresowe?

Skierowanie na badania okresowe wystawia pracodawca i to on pokrywa ich koszt. Także on odpowiada za potencjalne niedopilnowanie terminów. A kara za przegapienie terminu skierowania na badania okresowe i dopuszczenie pracownika bez aktualnych badań do pracy jest wysoka. W tym przypadku kara grzywny za naruszenie zasad BHP wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Badania okresowe powinny się odbyć w godzinach pracy, a skierowany na nie pracownik jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków.

Zgodnie z przepisami badaniom okresowym podlegają:

cyklicznie wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, wskazanych w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy

pracownicy narażeni na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą wniosek o objęcie takimi badaniami.

Jeśli pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks Pracy i może to poskutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

