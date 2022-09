Wraca stary obowiązek. Jeśli o tym zapomnisz, możesz mieć problemy

KDS

• 13 wrz 2022 11:57





Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony, ale tylko o miesiąc, do 30 września. To oznacza, że po tym czasie przestaną obowiązywać przepisy sprzed jej wybuchu. Co się zmieni w funkcjonowaniu firm? Stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30 września (fot. Unsplash/Maxime)

REKLAMA

Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednak w związku z pandemią COVID-19 obowiązek ten został zawieszony do czasu odwołania stanu epidemii. Od marca 2020 roku pracodawcy nie muszą więc wystawiać skierowań do lekarzy medycyny pracy.

Sytuacja wróci do normy w momencie, kiedy oficjalnie ogłoszone zostanie odwołanie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Na razie stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30 września. Po tym terminie, jeśli rząd znów nie zdecyduje się na kolejne wydłużenie, każdy, kto nie wykonał badań okresowych, będzie miał na to około pół roku (180 dni).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Należy pamiętać, że o ile badania okresowe nie są chwilowo obowiązkowe, pracodawcy wciąż muszą kierować swoich pracowników na badania kontrolne po ich dłuższej nieobecności z powodu choroby. Konieczne są także badania przy zatrudnieniu nowego pracownika, a także w innych szczególnych sytuacjach, które reguluje Kodeks pracy – podkreśla Teresa Domańska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TU Zdrowie.

Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik obowiązkowo powinien poddawać się wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom zleconym przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na takie badania wydaje pracodawca i pokrywa ich koszty. Co ważne – powinny się one odbyć w godzinach pracy, a zatrudniony jest wówczas zwolniony ze swoich obowiązków. Jeśli pracownik odmówi poddania się badaniom, łamie podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks Pracy i może to poskutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

- Pracownik nie musi pamiętać i wiedzieć o tym, w jakich sytuacjach powinien udać się do lekarza medycyny pracy. Wszelkich terminów i obowiązków w tym zakresie pilnuje pracodawca i to on odpowiada za ewentualne niedopełnienie obowiązku wystawienia skierowania pracownikowi – dodaje Teresa Domańska.

Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU