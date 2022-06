Wraca sprawa kontroli L4 z teleporad. Ministerstwo zabrało głos

KDS

• 13 cze 2022 20:00





Lekarze orzecznicy ZUS, podejmując decyzję o kontroli konkretnego zwolnienia lekarskiego, nie wiedzą w jakiej formie zostało ono wystawione - czy podczas wizyty stacjonarnej w przychodni, czy podczas teleporady. - Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie, iż ZUS wzywa lekarzy do wyjaśnień dotyczących zaświadczeń lekarskich wystawianych w okresie epidemii w ramach teleporad - komentuje doniesienia medialne wiceminister pracy Stanisław Szwed. W wyniku kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS w 2019 roku wydali 424,3 tys. orzeczeń w sprawie kontroli zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA (fot. Unsplash/Zohre Nemati)

REKLAMA

Na początku maja w mediach pojawiły się informacje o kontrolach ZUS-u dotyczących zwolnień lekarskich wydanych po teleporadach.

Choć głos w sprawie natychmiast zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski, który zapewnił, że nic takiego nie ma miejsca.

Sprawą zajęły się dwie posłanki. W interpelacji zgłoszonej do resortu pracy poprosiły o wyjaśnienie nieścisłości w tej sprawie. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w momencie podjęcia decyzji o kontroli konkretnego zwolnienia, lekarze orzecznicy nie wiedzą w jakiej formie zostało wystawione.

Po tym, jak media obiegła informacja o wzmożonych kontrolach ZUS lekarzy, którzy wystawiali zwolnienia chorobowe w czasie pandemii za pośrednictwem teleporad, pytanie w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej złożyły również dwie posłanki. Reprezentująca w Sejmie Polskę 2050 Hanna Gill-Piątek oraz Anna Wojciechowska z Platformy Obywatelskiej.

- W czasie pandemii COVID-19, szczególnie kiedy obowiązywał ścisły lockdown, pacjenci korzystali z konsultacji lekarskich przez telefon, podczas których wystawiane były zarówno e-recepty, jak również zwolnienia. Obecnie ZUS, przeprowadzając kontrole, wskazuje, że zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia. Ma to być podstawą do podważenia zwolnień wystawianych w czasie, gdy zgodnie z rekomendacją ministra zdrowia lekarze ograniczali kontakty z pacjentami, udzielając porad przy pomocy systemów teleinformatycznych - napisały w swojej interpelacji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zapytały resort pracy m.in. o to z jakiego powodu ZUS kontroluje lekarzy, którzy w czasie udzielania porad przy pomocy systemów teleinformatycznych wystawiali zaświadczenia lekarskie oraz o to ile zaświadczeń lekarskich wystawionych przez lekarzy podczas teleporad zostało zakwestionowanych przez ZUS?

Coraz więcej zwolnień

Odpowiedzi na ich pytania udzielił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, który podał również jak wygląda liczba wystawianych zwolnień. A ta w ostatnich latach systematycznie szła w górę. W latach 2019-2021 w rejestrze zaświadczeń lekarskich zarejestrowano: w 2019 r. - 24,1 mln zaświadczeń lekarskich, w 2020 r. - 24,2 mln zaświadczeń lekarskich, w 2021 r. - 24,6 mln zaświadczeń lekarskich. W swojej odpowiedzi wiceminister Szwed wyjaśnił, że ZUS nie kwestionował i nie kwestionuje możliwości wystawiania zwolnień chorobowych podczas wizyt udzielanych za pomocą teleporad, bowiem wystawienie zaświadczenia lekarskiego jest ściśle związane z udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Zapewnił też, że nieprawdziwą jest informacja mówiąca o tym, że ZUS kontroluje lekarzy wystawiających zwolnienia za pośrednictwem teleporad. fot. Unsplash Szwed przypomniał, że prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. Jednak ZUS, podejmując decyzję o kontroli w tym zakresie, nie posiada informacji na temat formy w jakiej udzielone zostało świadczenie zdrowotne, czy lekarz wypisał zwolnienie po wizycie stacjonarnej, na którą pacjent przyszedł osobiście, czy po teleporadzie. - Podejmując kontrolę zaświadczeń lekarskich lekarz orzecznik dysponuje jedynie danymi zgromadzonymi w rejestrze zaświadczeń lekarskich. Informacje na temat formy w jakiej udzielone zostało świadczenie zdrowotne, w ramach którego wystawione zostało zaświadczenie lekarskie objęte kontrolą, lekarz orzecznik uzyskuje po analizie dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę wystawienia zaświadczenia lekarskiego lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem lekarza, który wystawił kontrolowane zaświadczenie lekarskie - wyjaśnia Szwed. W efekcie, jak wskazuje, nieprawdziwe jest twierdzenie, iż ZUS wzywa lekarzy do wyjaśnień dotyczących zaświadczeń lekarskich wystawianych w okresie epidemii w ramach teleporad. Tysiące orzeczeń Z odpowiedzi wiceministra Stanisława Szweda dowiemy się również, że w wyniku kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS w 2019 roku wydali 424,3 tys. orzeczeń w sprawie kontroli zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA, w 2020 r. było to 220,4 tys. orzeczeń, w 2021 r. 332,7 tys. tego typu decyzji. W 2019 r. wydano w sumie 20 176 decyzji o braku prawa do zasiłku, w 2020 r. – 6152 decyzje, w 2021 r. - 12520 decyzji. Dotyczyły one osób uznanych za zdolnych do pracy. Czytaj więcej: Uwaga na L4. ZUS mówi o kontroli "każdego zwolnienia lekarskiego" W latach 2019-2022 (I kwartał) ZUS wydał 57 decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. W 2019 roku podjęto 22 takie decyzje, w 2020 roku osiem, a w 2021 roku 21 decyzji. Zaś w I kwartale 2022 r. jest to 6 decyzji. Jedynie w odniesieniu do 5 z 57 lekarzy, stwierdzone przez ZUS nieprawidłowości skutkowały wydaniem decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich dotyczyły wystawiania zaświadczeń lekarskich w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU