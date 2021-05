Wraca pomysł sprzed kilkunastu lat. To będzie fundamentalna zmiana dla urzędów pracy

Przygotowywana jest reforma, w myśl której prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury. Pomysł ten umożliwi pracownikom powiatowych urzędów pracy w większym stopniu skupić się na wsparciu osób faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy.

W Ministerstwie Technologii, Pracy i Rozwoju przygotowywana jest reforma, w myśl której prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury. Aby uzyskać takie ubezpieczenie, nie trzeba już będzie rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ma się tym zająć ZUS.

- Ze spotkań, w jakich uczestniczyłam z przedstawicielami MRPiT, wynikało, że ten pomysł ma dotyczyć wyłącznie osób pozostających bez pracy. Jego celem jest odciążenie powiatowych urzędów pracy od realizacji usług na rzecz osób, które formalnie są bez zatrudnienia, ale z różnych powodów nie są zainteresowanego jego podjęciem. W założeniach pozwoliłoby to ograniczyć biurokrację i przekazywanie informacji między służbami zatrudnienia a ZUS (co wiąże się z kosztami) oraz urealnić poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Jest szansa, że z rejestrów zniknęłyby osoby de facto bierne zawodowo, które stanowią według niektórych szacunków około 30 proc. (czyli ponad 300 tys. osób) zarejestrowanych - komentuje Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan.

Monika Fedorczuk ocenia pozytywnie to rozwiązanie. Jej zdaniem pomysł ten jest dobry. Podkreśla również, że nie jest on nowy.

- Ma już chyba ponad 15 lat i do tej pory, mimo podejmowanych prób, nie udało się przeprowadzić tej zmiany żadnemu z ministrów pracy. Ale oceniam go pozytywnie i z nadzieją czekam na jego realizację zakończoną sukcesem - dodaje.

Z danych GUS wynika, że w końcu marca 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 78,4 tys. bezrobotnych. Ponad połowa (542,8 tys.) to osoby długotrwale bezrobotne, które przebywają poza rynkiem pracy co najmniej rok.

Powody bywają różne. Bardzo często nie chodzi tylko o brak kwalifikacji. Część osób nie ukrywa, że korzysta ze świadczeń opieki społecznej i nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia. Inni pracują w szarej strefie i rejestrują się z powodu ubezpieczenia zdrowotnego. Pomysł resortu pracy może pomóc tym osobom, które faktycznie szukają pracy.

- Proponowane rozwiązanie umożliwi pracownikom powiatowych urzędów pracy w większym stopniu skupić się na wsparciu osób faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy. Być może będzie wspierać to również reformę urzędów pracy od jednostki dopełniającej formalności w agencję oferującą usługi na rzecz podniesienia możliwości podjęcia lub zmiany pracy – ocenia Monika Fedorczuk.

Reforma urzędów pracy

O tym, że urzędy pracy muszą zmienić swoją rolę, mówi się nie od dziś. Niedawno temat podjęli eksperci z BCC, którzy podkreślają, że 48 proc. pracodawców ocenia urzędy pracy jako byty niewspierające zatrudnienia. Kolejne kilkanaście procent pracodawców zamierza ograniczyć swoje kontakty z urzędami pracy do minimum.

- Pracodawcy uważają, że urzędy pracy dostarczają znacznie mniej usług, dużo słabszej jakości niż analogiczne serwisy publiczne w krajach Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy stawia, zwłaszcza mikro- i małych oraz średnich przedsiębiorców w trudnej sytuacji, gdyż muszą oni na pozyskanie i kształcenie pracowników wykładać znacznie więcej środków niż ich konkurencja z UE - tłumaczą eksperci BCC.

Również Monika Fedorczuk zwraca uwagę na ten problem. Jej zdaniem istotne jest, aby na nowo zdefiniować, czym powinny być urzędy pracy i kto ma być ich klientem. Mimo deklaracji, że zajmują się one pracodawcami, to jednak potrzeby firm nie są w wystarczającym stopniu brane w działaniach tych instytucji, a przedsiębiorstwa mają problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników czy podnoszeniem kwalifikacji już zatrudnionych.

- O wsparciu różnego typu zmian w organizacji pracy nie wspomnę, ale nie każda firma ma rozbudowany dział kadr. Wiele z nich potrzebowałoby pewnego, na dobrym poziomie doradztwa zawodowego - dodaje Fedorczuk.

Drugim problemem, zdaniem ekspertki Konfederacji Lewiatan, jest koncentrowanie się powiatowych urzędów pracy na osobach bezrobotnych, a tych w Polsce – mimo wzrostu bezrobocia – jest około 1 mln.

- Nie każdemu powiatowy urząd pracy potrafi pomóc. Tu niewątpliwie większej dynamiki i skuteczności wymaga pośrednictwo pracy i pozyskiwanie ofert od pracodawców, co łączy się ze współpracą z tą grupą interesariuszy. Nadal brakuje dobrej jakości usług doradztwa zawodowego dla osób bez pracy. Instrumentów rynku pracy, które mają pomóc osobie bezrobotnej w powrocie na rynek pracy, jest ponad 30. Czy naprawdę wszystkie są potrzebne? Może warto niektóre z istniejących, np. bony szkoleniowe czy bony na zasiedlenie, rozszerzyć na inne grupy – tłumaczy Fedorczuk.

Kolejnym tematem jest kwestia osób biernych zawodowo. W Polsce mamy kurczące się zasoby pracy, co w kolejnych latach będzie dużym wyzwaniem dla rynku pracy.

- Urzędy powinny mieć ofertę dla osób, które są bez zatrudnienia, a z jakiś przyczyn nie spełniają kryterium bycia bezrobotnym - wyjaśnia Monika Fedorczuk.

Na problem ten zwraca uwagę także Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak zauważa, aby osoby pozostające poza rynkiem pracy wróciły do zatrudnienia, należy zaoferować skuteczne i adekwatne do bieżących potrzeb narzędzia podnoszenia i potwierdzania kompetencji, znacznie wykraczające poza obecnie dostępne w urzędach pracy formy aktywizacji. Tutaj urzędy powinny podjąć współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i za pomocą różnego rodzaju zachęt przywracać ich na rynek pracy.

- Niestety obecnie pracownicy PUP niewiele mogą zdziałać. Ich klientami są przede wszystkim bezrobotni i to oni mogą skorzystać z oferowanych narzędzi. W tej kwestii powinny zajść zmiany - komentuje Andrzej Kubisiak.

- Marzy mi się, żebyśmy o powiatowych urzędach pracy przestali myśleć właśnie jako o urzędach, pośredniakach itp., a zaczęli je postrzegać jako centra wspierania aktywności zawodowej czy lokalne centra zatrudnienia. Zmiana nie może ograniczać się do nazwy, musi obejmować uproszczenie procedur, otwartość na potrzeby klienta, nie tylko bezrobotnego, mówienie do niego zrozumiałym językiem, większą przejrzystość w dostępie do tych form wsparcia, które są w ofercie urzędu – komentuje Fedorczuk.

- Myślę, ze miarą sukcesu będzie to, że rejestracja w powiatowym urzędzie pracy czy skierowanie do niego ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika nie będzie ostatnią opcją, jaka przychodzi do głowy czy ostatnią deską ratunku – dodaje.

BCC oczekuje również zmian zasad finansowania urzędów pracy. Zdaniem ekspertów konieczne jest wdrożenie zasady, w której podstawowym klientem dla UP stanie się pracodawca, a nie bezrobotny oraz przyznania pracodawcom bonów (wysokości składek na Fundusz Pracy), którymi finansowaliby usługi świadczone przez urząd. Równocześnie te środki powinny stanowić istotne źródło finansowania działań urzędów pracy na poziomie województwa i powiatu.

Urzędy do likwidacji?

Po wprowadzeniu zmian część bezrobotnych nie będzie miała powodu, by rejestrować się w pośredniakach. Liczba petentów pomniejszy się. Pojawia się więc pytanie, czy urzędy będą jeszcze potrzebne oraz czy liczba pracowników powinna się zmniejszyć. Wątpliwości nie ma Monika Fedorczuk.

- Urzędy pracy są potrzebne. Tworzą całkiem dużą sieć obejmującą w sposób równomierny cały kraj. Powinny świadczyć skuteczne usługi aktywizacyjne dla bezrobotnych i biernych zawodowo, realizować dobrej jakości pośrednictwo pracy uwzględniające również, a może przede wszystkim, potrzeby pracodawców, wspierać podnoszenie kwalifikacji pracowników i osób, które chcą lub muszą zmienić zawód. Urzędy pracy powinny prowadzić również doradztwo zawodowe dla pracowników i uczniów (bo mają wiedzę o lokalnym rynku pracy) oraz doradztwo dla przedsiębiorców dotyczące np. planów zatrudnieniowych. Istotnym tematem jest również realizacja procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach – wyjaśnia ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Warto przypomnieć, że z najnowszych danych wynika, iż w 2019 r. w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy zatrudnionych było łącznie 21 580 osób, czyli o 555 osób (2,5 proc.) mniej niż w końcu 2018 r. Od 2003 r. do końca 2010 roku obserwowana była stała tendencja wzrostu zatrudnienia, natomiast w kolejnych latach liczba pracowników urzędów pracy spadała, z wyjątkiem niewielkich wzrostów zanotowanych w końcu 2013 i 2016 r.

Systematyczny spadek liczby bezrobotnych w latach 2015-2019, przy słabszym spadku liczby pracowników PUP, sprawił, że w końcu 2019 r. na 1 pracownika PUP przypadało 28 bezrobotnych.

- W mojej ocenie ostatnie lata i spadające bezrobocie spowodowały zmniejszenie zatrudnienia w urzędach pracy. Zamiast zwolnień sensowniejsze byłoby wsparcie pracowników publicznych służb zatrudnienia dobrej jakości szkoleniami, które pozwoliłby na realizację nowych zadań. Istotna jest również zmiana mentalności części zatrudnionych – potrzebne są osoby otwarte na nowe wyzwania, umiejące analizować zmiany zachodzące na rynku pracy, rozumiejące potrzeby różnych grup klientów, ale też dobrze znające obowiązujące, często skomplikowane przepisy. Warto również przyjrzeć się polityce wynagradzania – urząd pracy nie może być miejscem, gdzie zarabia się słabo, a nawet źle. Za dobrze wykonywanymi obowiązkami powinny iść wyższe wynagrodzenia. Nie staż pracy czy nazwa stanowiska powinny przesądzać o wysokości pensji, ale efekty podejmowanych działań – ocenia Monika Fedorczuk.