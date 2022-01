Od czwartku, 27 stycznia, wraca nauka zdalna, ale nie dla wszystkich. W domach uczyć się będą uczniowie klas piątych i starsi. W szkołach zostaną młodsze dzieci, co pozwoli na uniknięcie gospodarczego lockdownu i wypłaty dodatkowych zasiłków dla pracujących rodziców.

Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego, czyli wraz z zakończeniem ferii, wszyscy spokojnie wrócimy do nauki stacjonarnej - powiedział szef MEiN. fot. Twitter

Od czwartku do końca ferii rząd wprowadza naukę zdalną. - Musieliśmy podjąć decyzje o ograniczeniu nauki stacjonarnej - ogłosił podczas konferencji prasowej minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Naukę stacjonarną w szkołach nadal kontynuować będą uczniowie z klas 1-4 oraz zerówek. Do przedszkoli i żłobków będą chodzić najmłodsze dzieci, co pozwoli na uniknięcie gospodarczego lockdownu i wypłaty dodatkowych zasiłków dla pracujących rodziców.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat.

Zasiłek pobierać mogli także rodzice uczniów do 16 lat w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, do 18 lat w przypadku dzieci, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat w przypadku dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego, czyli wraz z zakończeniem ferii, wszyscy spokojnie wrócimy do nauki stacjonarnej - powiedział szef MEiN.

