Wolne na ślub, pogrzeb, urodzenie dziecka. Kiedy można wziąć urlop okolicznościowy

Ślub, urodzenie dziecka, zgon i pogrzeb członka rodziny, poronienie - w tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego na jego wniosek.

jk

jk • 7 kwi 2022 13:47





Pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z okazji ślubu (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zgodnie z polskim prawem pracy pracownikowi przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego w razie:

- swojego ślubu,

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- urodzenia jego dziecka,

- zgonu i pogrzebu jego małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Pracownikowi przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego w razie:

- ślubu dziecka pracownika,

- zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu lub pod jego bezpośrednią opieką.

Co ważne, pracownik rozwiedziony może skorzystać z urlopu okolicznościowego w razie śmierci i pogrzebu teściowej lub teścia.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy wylicza się tak samo jak za urlop wypoczynkowy.

Poronienie lub martwe urodzenie

O urlop okolicznościowy mogą się również starać rodzice, gdy dojdzie do poronienia lub urodzenia martwego dziecka.

Co ważne, po stracie ciąży kobiecie przysługuje prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego niezależnie od tego, na jakim etapie doszło do martwego urodzenia lub poronienia.

- Urlop macierzyński przysługuje od dnia martwego urodzenia dziecka niezależnie od daty pozyskania karty martwego urodzenia, a następnie aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, przez okres 8 tygodni tj. 56 dni kalendarzowych - wyjaśnia Malwina Stasiewicz, specjalista z zakresu prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

Aby skorzystać z prawa do urlopu macierzyńskiego, matka dziecka jest zobowiązana do złożenia u pracodawcy wniosku o urlop macierzyński razem z aktem urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu dziecka wydanym przez USC.

- Z tytułu skróconego okresu macierzyńskiego matce dziecka przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego – dodaje Stasiewicz.

Czytaj też: Urlop menstruacyjny. Rozwiązanie dobre, ale zmniejsza atrakcyjność kobiet na rynku pracy

Natomiast ojciec martwo urodzonego lub poronionego dziecka ma prawo do urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni w razie urodzenia się jego dziecka oraz dwóch dni z tytułu śmierci i pogrzebu dziecka. Tym samym, ojcu dziecka przysługuje łącznie 4 dni urlopu okolicznościowego.

- Jakkolwiek urlop okolicznościowy przysługuje obojgu rodzicom, to w przypadku przebywania matki na skróconym urlopie macierzyńskim, nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z urlopu okolicznościowego – zauważa Malwina Stasiewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU