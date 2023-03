Wojsko wzywa pracowników. Co z nieobecnością w pracy?

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia przed WCR (fot. Shutterstock)

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia przed WCR (fot. Shutterstock)

Czy wstawienie się na wezwanie Wojskowego Centrum Rekrutacji w czasie pracy oznacza usprawiedliwioną nieobecność? Co z wynagrodzeniem za ten czas?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wezwanie przed WCR - co z nieobecnością w pracy?

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zwolnień od pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.:

§ 5. [Zwolnienie od pracy w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony] Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

Jeżeli pracownik dostał wezwanie do stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji (dawniej Wojskowa Komenda Uzupełnień), powinien przedstawić je pracodawcy. Na wezwaniu dodatkowo powinna znajdować się odpowiednia adnotacja potwierdzająca stawienie się pracownika w WCR. Wezwanie należy przedstawić pracodawcy do 2 dni po wizycie w WCR.

Jak informuje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, w § 3 pkt 4 rozporządzenia czytamy, że "dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest m.in. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie".

Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Co z wynagrodzeniem za ten czas? Jak informuje Zielona Linia, pracownik, który został zwolniony od pracy w celu stawienia się w WCR, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Powód ten nie znajduje się bowiem w katalogu zwolnień, za czas których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jednocześnie, w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy czytamy, że w przypadku takiego zwolnienia pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Pracownik może więc ubiegać się o rekompensatę, przedstawiając zaświadczenie od pracodawcy w WCR, do której był wezwany.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl