Wniosek o pracę zdalną mailem lub na papierze. Nowocześniej jest w firmach IT

Od 7 kwietnia 2023 roku do Kodeksu pracy wprowadzono zapisy odnoszące się do zasad wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z nimi każdemu pracownikowi przysługują 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku

Nowe przepisy regulują m.in. to, kiedy pracodawca może wydelegować pracownika do pracy poza biurem, oraz sposoby refundacji kosztów wynikających np. ze zużycia energii czy zapewnienia niezbędnych narzędzi pracy.

Konsekwencją wprowadzonych przepisów są również nowe reguły dotyczące zgłaszania zapotrzebowania na pracę zdalną, ponieważ każda taka sytuacja musi być teraz uzgodniona wcześniej z pracodawcą.

Jeśli wniosek o pracę zdalną, to najczęściej w formie papierowej

Webcon, polski dostawca systemu do obiegu dokumentów, sprawdził jak firmy realizują nowe wytyczne i zbiera wnioski o pracę zdalną okazjonalną. Najwięcej z nich nadal robi to drogą tradycyjną – mailowo lub na papierze (42 proc. wskazań), dość liczna grupa wykorzystuje do tego systemy IT, np. elektroniczny obieg dokumentów (32 proc.).