Wkrótce ważne zmiany w przepisach o cudzoziemcach. "To dobry kierunek"

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw może ułatwić kwestię zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca i umożliwi mu, szybsze podjęcie nowej pracy, a także może wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji przez wojewodów o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom.

- Istota rozwiązań ujętych w projekcie, które mają duże znaczenie dla pobytu obcokrajowców, to przede wszystkim uporządkowanie kwestii zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, które w świetle nowego projektu nie będą wymagały złożenia wniosku o zmianę podmiotu powierzającego pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności w których nie wymaga się zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - uważa Edyta Nieborak, prezes agencji SPEK.

W jej opinii ten przepis znacznie ułatwi kwestię zmiany miejsca pracy przez cudzoziemca i umożliwi mu, szybsze podjęcie nowej pracy, bez konieczności oczekiwania na tylko formalną zmianę pracodawcy.

Kolejną istotną zmianą jest przyspieszenie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodów oraz z pozoru mało istotna zmiana dotycząca wprowadzenia przepisów, zgodnie z którymi wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub szefem Urzędu do spraw cudzoziemców a służbami przekazującymi informacje na temat cudzoziemców mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- Taka zmiana znacznie skróci okres oczekiwania na decyzję o udzieleniu pozwolenia na wykonywanie pracy przez wojewodę, które często przedłużały się właśnie z powodu oczekiwania na korespondencję, która w okresie pandemii często posiada jeszcze dodatkowo 10 dni kwarantanny po dotarciu do urzędu - podkreśla Przemysław Hermański, prokurent SPEK.

Specjaliści SPEK wskazują także, że uporządkowano kwestię niejasnych i różnie interpretowanych przepisów dotyczących wszczynania postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, a w jego imieniu wnioskuje pełnomocnik.

- Zmiany przygotowywane przez MSWiA z pozoru niewielkie, to może nie przełom i rewolucja, ale z całą pewnością dobry kierunek, ułatwiający życie przedsiębiorcą, zatrudniającym obcokrajowców jak i skracający drogę cudzoziemców do podjęcia pracy w Polsce - podsumowuje prezes Edyta Nieborak.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów “Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw” ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2021 r.

Zadbać o tych, którzy już u nas są

Andrzej Korkus, prezes agencji EWL specjalizującej się w rekrutacjach transgranicznych podkreśla, że zmiany w prawie powinny także brać pod uwagę tych cudzoziemców, którzy postanowili pracować w naszym kraju.

- Uważam, że nasze państwo i przedsiębiorcy tracą bardzo dużo w drugim kroku, jaki muszą wykonać cudzoziemcy. Chodzi o przedłużenie zatrudnienia w Polsce. Kiedy pracownik po 3 czy 6 miesiącach podszkoli język, zdobędzie kompetencje potrzebne w miejscu zatrudnienia, pozna bliżej zakład pracy i kolegów z pracy, to w tym momencie musi wracać do ojczyzny. W momencie, kiedy jednak nie chce wyjeżdżać, może złożyć wniosek o jednolite zezwolenie o pracę i pobyt, które umożliwi mu legalne zatrudnienie do trzech lat, czyli tzw. kartę pobytu. Jednak na wydanie tego zezwolenia musi czekać – w zależności od regionu – od kilku do kilkunastu miesięcy. W tym czasie zazwyczaj nie może pracować oraz nie zaleca mu się opuszczenia kraju. To jest zdecydowanie coś, co trzeba naprawić - mówi Korkus.

Zwraca także uwagę na potrzebę wprowadzenia łatwo dostępnych kursów doszkalających. Dzięki temu pracownicy, którzy np. mają problem z językiem polskim mogliby aplikować na stanowiska zgodne z ich pierwotnym wykształceniem.

- W tej kwestii największy problem jest na stanowiskach, gdzie wymagana jest certyfikacja lub też płynne posługiwanie się językiem polskim, np. w sytuacji kontaktu z klientami. Wydaje mi się, że ważnym krokiem sprzyjającym poprawie tej sytuacji z jednej strony byłoby doszkalanie cudzoziemców w obszarach, gdzie konieczne jest potwierdzanie kwalifikacji dokumentami, certyfikatami, z drugiej strony - dostęp do masowych, bezpłatnych kursów języka polskiego - dodaje Korkus.

Coraz więcej cudzoziemców

Przypomnijmy, z danych Urzędu ds. Cudzoziemców wynika, że najczęściej do Polski przyjeżdżają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. grupy obcokrajowców (277 tys.). Coraz liczniej na przyjazd do naszego kraju decydują się także Białorusini. W pierwszej połowie 2021 roku 34 tys. mieszkańców Białorusi posiadało dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce.

Na kolejnych pozycjach znajdują się obywatele: Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.