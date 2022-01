Wirus bije rekordy, a z weryfikacją covidową jesteśmy w lesie

W czwartek 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że liczba osób objętych kwarantanną związaną z COVID-19 przekroczyła milion. Sprawdza się czarny scenariusz, o którym kilka dni temu mówiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawet jedna trzecia pracowników może nie mieć jak pracować. Co więc z ustawą umożliwiającą weryfikację szczepień pracowników? Odpowiadają najprościej jak się da - nic, co prowadziłoby do przyjęcia wyczekiwanych rozwiązań.

Autor: KDS/PAP

• 27 sty 2022 13:42





Nowa ustawa ma wprowadzić obowiązek testowania pracowników raz w tygodniu (Fot. Pixabay)

Dokładnie 1 010 761 osób przebywa na kwarantannie. Część z tej grupy stanowią pracownicy, którzy z racji kontaktu z osobą zakażoną zostali pozbawieni możliwości pracy.

Dla firm nie oznacza to nic dobrego. Dlatego coraz głośniej upominają się o przyjęcie ustawy umożliwiającej im weryfikację szczepień pracowników.

Dokument miał zostać przyjęty podczas kończącego się dziś (tj. czwartek 27 stycznia) posiedzenia Sejmu. Jednak do tej pory nie ma informacji, czy jakiekolwiek kroki w tym kierunku zostaną podjęte.

- Ponad 1 mln osób na kwarantannie. Z każdym kolejnym dniem to będzie coraz większe wyzwanie dla ciągłości pracy i realizacji zamówień w firmach - napisał Andrzej Kubisiak z PIE.

Patrząc na skalę zakażeń, jego obawy nie są bezzasadne. Jeszcze pięć dni temu notowano liczbę zakażeń na poziomie 40 tys. Dziś ich skala dobija do 60 tys. W czwartek 27 stycznia resort zdrowia podał informację o 57 659 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Nie ma się co dziwić, że pracodawcy, nad którymi wisi groźba braku rąk do pracy, coraz głośniej upominają się o przyjęcie ustawy umożliwiającej im weryfikację szczepień wśród pracowników. Jak podkreślają, tylko w ten sposób mogą zadbać o bezpieczeństwo załóg.

Choć zakończenie prac nad ustawą na kończącym się dziś posiedzeniu Sejmu zapowiedział niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski, to niewiele udało się w tym kierunku osiągnąć.

Co prawda w środę, pierwszego dnia posiedzenia, marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że wpłynął projekt ustawy dotyczący walki z pandemią i zastępujący poprzedni projekt ustawy, to w czwartek nie zaplanowano prac nad nim (stan na godz. 13.30).

Poseł Czesław Hoc (PiS), który był autorem pierwszego projektu związanego z weryfikacją szczepień pracowników, zapytany o nową wersję poinformował, że projekt jest w Sejmie, ale nie ma jeszcze numeru i jest analizowany.

- Forma już jest, konsensus jest, dopracowujemy kwestie, które dadzą nam perspektywiczne i racjonalne przesłanki do zdecydowanych działań - komentował. - Ideą projektu "lex Hoc" było propagowanie testowania, w tym nowym projekcie, właściwie to jest uzupełnienie tamtego projektu, też główną ideą jest testowanie - powiedział Hoc. Jak dodał, chodzi nie tylko promocję testowania, ale też "o wewnętrzny imperatyw testowania". Na czwartek, na godz. 9 zaplanowane było posiedzenie komisji zdrowia, na którym miało odbyć się rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ale zostało odwołane. Testowanie i kary Głos w sprawie nowego projektu zabrał wiceprzewodniczący komisji zdrowia Bolesław Piecha. Poinformował, że wprowadzi on obowiązek testowania pracowników raz w tygodniu i nakłada kary finansowe na tych, którzy zarażą innych pracowników. Jak powiedział w czwartek w Programie 3. Polskiego Radia, projekt jest w formie ustawy "epizodycznej", bo jeśli zniesie się stan epidemii, rozwiązania przestaną obowiązywać. Zapewnił, że w piątej fali będzie spełniał swoje zadanie. Jest też próbą wyjścia z klinczu związanego z paszportami covidowymi. Wyjaśnił, że chodzi o zastąpienie zapisu mówiącego o okazywaniu pracodawcy certyfikatu covidowego testem. - Ten test będzie musiał wykonywać pracownik, nieobowiązkowo oczywiście, a pracodawca sprawdzić. Ale jeżeli tego testu pracownik nie wykona, a w pracy ktoś ma ujemny test i zarazi się, to taki pracownik będzie musiał po prostu zapłacić odszkodowanie - powiedział dodając, że będzie ono wynosić pięć minimalnych płac, czyli około 12-15 tys. zł. Zaznaczył, że będzie tutaj stosowane uproszczone postępowanie, które zakłada, że jeśli pracownik, który przeszedł test i ma ujemny wynik, wystąpi z wnioskiem (...) a w zakładzie pracy są osoby niezaszczepione, to składa on wniosek, żeby pracodawca ukarał osoby niezaszczepione - powiedział Piecha. Równocześnie zaznaczył, że będzie istnieć droga odwoławcza. - Oczywiście jest droga odwoławcza (...), ale jest to lekki przymus, byśmy się testowali przed przystąpieniem do pracy. Raz na tydzień, czyli w każdy poniedziałek przychodzimy do zakładu pracy z wykonanym negatywnym testem na koronawirusa - wyjaśnił Piecha. Piecha powiedział także, że pracownik nie będzie mógł wykonać testu domowego i musi mieć go potwierdzonego w formie certyfikatu. Ważny będzie on 7 dni. Wiceprzewodniczący komisji zaznaczył, że nowy projekt można traktować jako autonomiczny lub uzupełnienie do projektu ustawy posła Czesława Hoca. - Wydaje mi się, że w tej sytuacji, jaką mamy, politycznej, również społecznej, dobrze by było, by ten projekt uchwalić jako ustawę autonomiczną - dodał. Poseł zapytany, czy są szanse na uchwalenie tego rozwiązania na tym posiedzeniu Sejmu, odparł: - Tego nie wiem, bo dzisiaj jeszcze pracowaliśmy w nocy. Dzisiaj jestem już w blokach startowych, po to, żeby się przyjrzeć i zdecydować, czy jesteśmy za nowelizacją ustawy Hoca, która jest po pierwszym czytaniu, czy też ten w trybie nagłym (...), żeby go jednak przeprowadzić niezwłocznie, czyli jak najszybciej się da - powiedział. Brak przepisów to ogromny problem Prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich zapytana o to, jak firmy reagują na takie ślimaczenie się prac nad ustawą, podkreśla, że jej brak stanowi ogromny problem. - Pracodawcy nie są zadowoleni, bo te kwestie powinny być dawno temu uregulowane, tym bardziej, że prognozy epidemiologów wskazywały na tak szybki rozwój zakażeń - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. Jak dodaje, brak przepisów powoduje, że firmy cały czas funkcjonują w dużej niepewności; nie wiedzą, co się wydarzy kolejnego dnia, czy nie zgłosi się pracownik z pozytywnym wynikiem testu, przez co cała zmiana będzie musiała zostać skierowana na kwarantannę. - W takich warunkach nie da się planować, a najlepszym przykładem tego jest skierowanie nauczycieli niemal z dnia na dzień na pracę zdalną. Jednak szczególnie mocno odczuwają to małe zakłady pracy na przykład w produkcji i handlu, gdzie możliwość rotacji między pracownikami jest mała - wskazuje. Podkreśla, że przyjęcie przepisów dałoby pracodawcom możliwość uporządkowania systemu pracy i usprawnienia go. Dzięki temu udałoby się zapewnić większe bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom.

