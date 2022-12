Wielka Brytania od nowego roku zaostrza przepisy. Przewoźnicy będą mieli pod górkę

Od nowego roku brytyjski Departament Transportu wprowadza zmiany, które pozbawią części uprawnień unijnych przewoźników.

Polskie firmy transportowe alarmują, że może im to utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację niektórych transportów w Wielkiej Brytanii.

Zmiany wprowadzane od stycznia 2023 roku wynikają z umowy o handlu i współpracy (TCA) podpisanej między Unią Europejską a Wielką Brytanią.



Brytyjski Departament Transportu opublikował pismo, w którym przypomina o zmianach, jakie czekają unijnych przewoźników. Dotyczą one trzech kluczowych kwestii.

– Są to trzy zmiany dotyczące dostępu do wewnętrznego rynku transportowego w Wielkiej Brytanii dla przewoźników z UE, które nagle i w bardzo istotny sposób zmienią zasady współpracy. Większość przewoźników z Polski, którzy pomimo pandemii oraz wojny w Ukrainie miała poukładaną siatkę dostaw, nagle zostanie zmuszona do rewizji tras i opłacalności transportu – dodaje Łukasz Chwalczuk, wspólnik w kancelarii prawnej Iuridica, prezes zarządu OSPTN, ESTA Europe Board Member.

Zmiany w brytyjskim prawie utrudnią lub uniemożliwią pracę kierowcom z zagranicy

Pierwsza z nich odnosi się do transportu kabotażowego. To specyficzny rodzaj przewozu krajowego. Mówimy o nim wówczas, gdy miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu, jak i miejsce jej dostawy znajdują się na terytorium jednego kraju, ale przewóz realizowany jest przez przewoźnika, którego działalność gospodarcza zarejestrowana jest w innym państwie.

Polskie ciężarówki niejednokrotnie na terenie Wielkiej Brytanii realizowały transporty kabotażowe. Teraz nie będzie to możliwe, jeśli przewoźnik wjeżdża do tego kraju bez towaru, „na pusto", np. po rozładunku w Irlandii. Od stycznia 2023 roku kierowcy polskich firm transportowych będą mogli zrealizować transport kabotażowy dopiero po rozładunku w Wielkiej Brytanii. Oznacza to w praktyce sytuację, kiedy przewoźnik posiada towar skierowany do UK (wykonuje transport pod kontraktem przewozowym) i wówczas wolno mu dokonywać kabotażu po obszarze tego kraju. Do tego obowiązuje limit, czyli maksymalnie dwie krajowe trasy w ciągu 7 dni.