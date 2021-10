Większość wypadków przy pracy z domu kończy się śmiercią. Chyba coś tu nie gra

Średnio jedno zdarzenie na miesiąc. Tak od początku pandemii wygląda statystyka dotycząca wypadków, do jakich doszło podczas pracy zdalnej. Aż 11 z 15 zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy zdarzeń zakończyło się śmiercią. Czy to oznacza, że PIP informujemy wyłącznie o poważnych zdarzeniach, a może z domu pracuje się bezpieczniej i do wielu zdarzeń nie dochodzi?

Od marca 2020 do końca czerwca 2021 do PIP zgłoszono 15 wypadków, które miały miejsce podczas pracy zdalnej (Fot. Shutterstock)

W ciągu 15 miesięcy (marzec 2020-czerwiec 2021) do PIP zgłoszono 15 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. W aż 11 z nich pracownicy zmarli. Fachowo PIP nazywa to "nagłym przypadkiem medycznym". Kryją się za nim takie zdarzenia jak zawał serca czy udar mózgu.

Na tym nie koniec - jak podaje inspekcja, do kolejnych zdarzeń doszło podczas przygotowywania posiłku (pracownik tak niefortunnie operował nożem, że przeciął sobie palce, uszkadzając przy tym ścięgna i nerwy). Innym razem pracownik korzystając w domu z toalety upadł i uderzył się na tyle nieszczęśliwie, że pękła mu kość oczodołu i uszkodził oko. Kolejny przypadek, o jakim mówi PIP, dotyczył osoby, która akurat szła do siedziby firmy, by odebrać sprzęt służbowy - uległa wypadkowi na drodze.

Ile osób potencjalnie mogło ulec wypadkowi podczas pracy z domu? Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2020 r., czyli na samym początku pandemii, gdzie strach przed wirusem był największy, pracę w domu regularnie wykonywało 1 493 mln osób, co stanowiło 9,2 proc. wszystkich pracujących. W III kwartale, tj. po zniesieniu części obostrzeń „okołocovidowych”, w trybie „home office” pracowało regularnie 520 tys., tj. 3,3 proc. pracujących. W IV kwartale, po ponownym wzroście liczby zachorowań i wprowadzonych w związku z tym obostrzeniach w gospodarce, liczba osób regularnie pracujących zdalnie ponownie przekroczyła milion i wyniosła 1 009 mln, a odsetek pracujących w tej formie osób wyniósł 6,1 proc.

Iwona Komarnicka, dyrektor ds. BHP, Polski Holding Ochrony wskazuje, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o śmiertelnym, ciężkim (np. utrata wzroku, czy słuchu) lub zbiorowym wypadku przy pracy (co najmniej dwie osoby poszkodowane w jednym zdarzeniu).

- W przypadku wypadków przy pracy zdalnej ciężko mówić o takim zdarzeniu, które powodowałoby tego rodzaju następstwa. Częściej spotykamy poparzenia, np. kawą, czy obrażenia powstałe w wyniku potknięcia czy upadku, co jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w ogóle, a takie wypadki są zaliczane do wypadków „innych” potocznie zwanych „lekkimi”. A do PIP zgłaszane są tylko najpoważniejsze w skutkach zdarzenia - podkreśla.

Także Robert Lisicki, dyrektor departamentu prawa pracy Konfederacji Lewiatan, który bierze udział w rozmowach na temat nowelizacji ustawy związanej z pracą zdalną, podkreśla, że należy pamiętać o tym, że praca zdalna nie wpłynęła na definicję wypadku przy pracy, nie każde zdarzenie będzie w ten sposób kwalifikowane.

- W przypadku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika pewną trudność będzie stanowiło rozdzielenie aktywności zawodowej od prywatnej, co z pewnością wpływa na liczbę wypadków uznanych za wypadki przy pracy. Niski wskaźniki wypadkowości należy wiązać również z tym, że nie mówimy tu o zajęciach szczególnie niebezpiecznych. Z domu pracują głównie osoby wykonujący prace o charakterze administracyjno-biurowym - wyjaśnia ekspert.

Przypomina też, że wielu pracodawców udostępniło pracownikom dodatkowe informacje, filmiki szkoleniowe, po to, by podnieść poziom ich wiedzy w zakresie dobrych praktyk związanych z BHP przy pracy zdalnej.

Z kolei Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji Grafton Recruitment, zwraca uwagę, że ogólnie wypadków w pracy i zgłoszeń tego typu od pracowników jest mniej.

- Mniej niż przed wybuchem COVID-19 jest również wypadków komunikacyjnych w drodze do pracy. Za to pracujący zdalnie częściej narzekają na bóle kręgosłupa, gdyż często wykonują obowiązki przy mniej wygodnych biurkach i krzesłach – raczej domowych niż biurowych - zauważa Ewa Michalska.

Niewiedza pracowników

Na inny czynnik zwraca uwagę Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji w Gumtree.pl.

- Tak mała liczba zgłoszonych wypadków przy pracy podczas wykonywania obowiązków zdalnie, może wynikać z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwszą z nich jest niewiedza pracowników, którzy nie są świadomi, że prawo pracy chroni ich również podczas pracy zdalnej. Jak wynika z przeprowadzonego przez Gumtree.pl w 2020 r. badania rynku pracy, po wybuchu pandemii, gdy firmy były zmuszone do umożliwienia pracownikom pracy zdalnej, tylko 31 proc. z nich otrzymało od pracodawcy informację na temat BHP podczas pracy poza biurem; na piśmie taką informację otrzymało tylko 4 na 10 pracowników - przytacza wyniki badania Katarzyna Merska.

Drugi aspekt, na jaki wskazuje, to brak odpowiedniego uregulowania pracy zdalnej na linii pracownik-pracodawca, co ponownie wykazują badania Gumtree.

– Ponad połowa pracowników pracujących w czasie lockdownów w 2020 r. zdalnie nie miała uregulowanej tej formy pracy na piśmie (w postaci aneksu do umowy). Problem stanowi również rozliczanie czasu pracy. Wielu pracowników prowadzi ewidencję czasu pracy na własną rękę, nadal jednak w dużej części firm ten czas w ogóle nie jest rozliczany (według pracodawców – w 40 proc. firm). To powoduje, że pracownikom i pracodawcom trudno jest określić, czy wypadek nastąpił w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, czy w czasie prywatnym, co może przekładać się na wyniki rejestrowane przez PIP – mówi Katarzyna Merska.

Jak podaje GUS w ostatnio publikowanym raporcie, w I kwartale 2021 r. zgłoszono 10891 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy – to o 23 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r., można przyjąć, że praca zdalna także przyczyniła się do tego spadku.

Przepisy coraz bliżej

Jednak mówiąc o zgłaszaniu wypadków przy pracy z domu, trzeba zaznaczyć, że mimo upływu czasu nadal nie doczekaliśmy się wprowadzenia jasnych przepisów dotyczących tego problemu. Dziś PIP nadal nie ma uprawnień, by kontrolować wypadki, do których doszło w mieszkaniach prywatnych. Brakuje też jasnych przepisów dotyczących kontroli przez pracodawców, o które oni apelowali od miesięcy.

Robert Lisicki zaznacza, że kwestia wypadków podczas wykonywania pracy w formule zdalnej miała istotne znaczenie w dyskusji nad przyszłymi regulacjami pracy zdalnej. Te jednak cały czas są w fazie tworzenia. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że prace nad wpisaniem na stałe przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu Pracy są zaawansowane.

- Chcemy uporządkować, wprowadzić na stałe pracę zdalną do Kodeksu Pracy. Toczyły się prace legislacyjne, wypracowane zostały rozwiązania wspólne ze stroną społeczną, ze stroną pracodawców. I ten proces legislacyjny teraz intensywnie ruszy, i do Kodeksu Pracy praca zdalna zostanie wpisana (...) Zakładamy, że będzie to obowiązywało po zakończeniu epidemii plus trzy miesiące. Będzie dłuższe vacatio legis, żeby strona społeczna, a przede wszystkim pracodawcy, mogli przygotować się - mówiła minister Maląg.

- Wypadków jest mniej, ale to nie znaczy, że rynek nie potrzebuje pełnych regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej. Obecnie pracodawcy kierują się zapisami zawartymi w ustawie „antycovidowej" z marca ubiegłego roku – te nie są jednak wystarczające. Jest Kodeks Pracy, ale odnosi się jedynie do telepracy, co nie odpowiada potrzebom rynkowym. Wiele firm stosuje też wewnętrzne regulacje, określające zakres i zasady pracy w domu. Wszyscy czekają na ustawę, która zmieni Kodeks Pracy. Na razie jest ona nadal w fazie projektu - mówi o tym, jak obecnie radzą sobie firmy Ewa Michalska.

Wypadek przy pracy, czyli co

Nie każdy wypadek, do jakiego dojdzie w godzinach naszej pracy w domu, zostanie sklasyfikowany jako wypadek przy pracy. By do tego doszło, musi jednocześnie wystąpić kilka elementów, które dokładnie zostały opisane w Kodeksie Pracy. Aby zdarzenie uznać za wypadek przy pracy (czy to z biura, czy z domu), musi być ono nagłe, przyczyna musi pochodzić z zewnątrz, skutkiem zdarzenia jest uraz lub śmierć pracownika oraz zdarzenie ma związek z pracą.

Przy klasyfikowaniu, czy mówimy o wypadku przy pracy, bardzo ważne jest, aby nie został zerwany związek z pracą. Tym samym, kiedy podczas pracy spali nam się ładowarka do służbowego laptopa czy telefonu, zgłosimy, że wychodzimy kupić nową i jeśli w tym czasie potrąci nas samochód lub spadniemy ze schodów, będziemy mogli mówić o wypadku przy pracy. Natomiast kiedy w godzinach pracy "wyskoczymy" do sklepu po kawę, której nam zabrakło w domu, i wtedy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, nie będzie to już wypadek przy pracy.

- W przypadku zgłoszenia wypadku przy pracy, który miał miejsce podczas pracy zdalnej, wszczynana jest standardowa procedura, zbierana jest także wszelka dokumentacja mająca związek ze zdarzeniem, tak aby zespół powypadkowy mógł przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Najtrudniejszym elementem w ustaleniu okoliczności zdarzenia jest określenie czy zdarzenie powstało przy wykonywaniu prac na rzecz pracodawcy, czy jednak na rzecz pracownika (prywatnie) np. podczas odkurzania mieszkania czy gotowania obiadu dla całej rodziny - podaje Iwona Komarnicka, dyrektor ds. BHP, Polski Holding Ochrony.

Jak dodaje, dobrą praktyką związaną z BHP, którą sami stosują, jest omawianie - podczas obowiązkowego szkolenia wstępnego dla pracowników - wypadków jakie mogą mieć miejsce przy pracy zdalnej.

- Pozwala to pobudzić wyobraźnię pracowników a także uczulić na to co może ich spotkać w domu - podsumowuje.