"Większość pracowników nie będzie zadowolona z pensji". Kolejna pułapka Polskiego Ładu

Zamieszanie wokół Polskiego Ładu, który obowiązuje od blisko dwóch tygodni, trwa. Rozporządzenie ministra finansów jeszcze bardziej podgrzało atmosferę - jest jeszcze większe zamieszanie i chaos. Pytanie pozostaje niezmienne - kto straci, a kto zyska na zmianach?

Nauczyciele czy przedstawiciele służb mundurowych sygnalizowali już na początku stycznia, że otrzymali niższe niż zazwyczaj przelewy. W pierwszej kolejności rząd stwierdził, że wina leży po stronie osób wypłacających pensję, ale po fali krytyki przeprosił i przygotował nowe przepisy. W piątek (7 stycznia) wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra finansów w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Zmiany zamiast ugasić, tylko rozgrzały dyskusję.

- Firmy miały bardzo mało czasu na przygotowanie się do obszernych zmian, jakie wprowadził Polski Ład. Część przepisów jest niejasna i budzi wątpliwości – np. przepisy dotyczące wyliczania ulgi dla klasy średniej. Mamy również zamieszanie związane z formularzami dla pracowników. Obarczanie winą księgowych za błędy to przerzucanie odpowiedzialności, które nie powinno mieć miejsca. Skomplikowane i niejasne przepisy zostały wprowadzone za szybko – teraz widać tego efekty. Nie jestem zaskoczona tym, co się obecnie dzieje - komentuje Małgorzata Górska-Welikan, prawnik w dziale doradztwa podatkowego Crowe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych (SWBR) wystosowało apel o to, aby kadrowe czasowo nie stosowały się do rozporządzenia, które obowiązuje od soboty (8 stycznia). Jak wyjaśnia Magdalena Michałowska, właścicielka biura rachunkowego Meritum, rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami rozporządzenie nie ma racji bytu - nie może zmieniać ustawy w takim zakresie.

- Ponadto dokument ten to mydlenie oczu. Nie zmienia on zasad naliczania podatków, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jedynie przesuwa termin. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli Jan Kowalski dostał dzięki rozporządzeniu 200 zł netto więcej w styczniu, nie oznacza to, że tyle zyskał - będzie musiał tę kwotę zwrócić rozliczając PIT za 2022 rok. W skali roku będzie więc miał 2400 zł do zapłaty przy rozliczeniu rocznym – komentuje Magdalena Michałowska.

Magdalena Michałowska zwraca także uwagę, że samo stosowanie rozporządzenia to absurd prawny.

- W piątek wieczorem przed weekendem rząd wprowadza rozporządzenie, które jest niejasne. Nawet związek zawodowy Związkowa Alternatywy w KAS wydał oświadczenie, że nie wie, jak się stosować do nowych przepisów. Rozporządzenie obowiązuje od soboty, my mamy się do niego dostosować i na nowo przeliczać listę płac dwukrotnie. Nie każda firma zatrudnia 3 czy 4 pracowników. Nawet przy założeniu, że programy kadrowe są przystosowane do nowych wytycznych (a w większości nie są), to przeliczenie pensji 300 pracowników nie zajmie godziny. Czasowo jest to więc niemożliwe do zrealizowania – podkreśla przedstawicielka Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Aleksandrowicz, CEO firmy Contract Administration, która zapewnia obsługę kadr i płac dla blisko 500 firm.

- Naliczając wynagrodzenia za styczeń dla tysięcy pracowników naszych klientów nie jesteśmy w stanie uwzględnić zmian wynikających z wprowadzonego na szybko rozporządzenia. Wymaga to nie tylko odpowiedniego przygotowania systemów, ale także opracowania praktycznych wytycznych dla naszego zespołu. Potencjalne błędy mogłyby narazić na ryzyko naszych klientów, a na to nie możemy się zgodzić. Z tego powodu wynagrodzenia naliczymy zgodnie z ustawą - mówi Magdalena Aleksandrowicz.

Oświadczenia pracowników są nieważne?

Zgodnie z informacjami podanymi podczas konferencji Ministerstwa Finansów wszystkie złożone oświadczenia w zakresie niestosowania ulgi dla klasy średniej straciły ważność. To kolejny aspekt, który budzi wątpliwości. Jeśli pracownik złożył odpowiedni wniosek, bo jego zdaniem ulga dla klasy średniej może być pułapką, teraz może się zdziwić.

- Nagle resort mówi, że musimy stosować ulgi. Może się więc okazać, że pracownik po zakończonym roku będzie miał do zwrotu sporą kwotę, nawet kilka tysięcy – ocenia Michałowska.

O chaosie i niejasnych informacjach mówi Dariusz Smoleński, szef biura rachunkowego DS w Kwidzynie. Jak zaznacza, podczas konferencji rzecznik prasowy rządu Piotr Müller mówił, że oświadczenia o rezygnacji ze stosowania ulgi dla klasy średniej złożone przez pracowników unieważnią się na mocy rozporządzenia. Tego samego dnia Ministerstwo Finansów zorganizowało webinar, podczas którego padło pytanie o tę kwestię. Odpowiedź jednak była sprzeczna z tym, co mówiono podczas konferencji.

- Oświadczenia mają więc rację bytu. Ustawa się nie zmieniła - jest aktem nadrzędnym i to ona jest ważna. Pracownik może więc zrezygnować z ulgi dla klasy średniej i żadne rozporządzenie nie może tego zmienić – dodaje Dariusz Smoleński.

Małgorzata Górska-Welikan zwraca uwagę na inną kwestię. Jej zdaniem zastosowanie rozporządzenia z 7 stycznia i ponowne przeliczanie listy płac mogłoby narazić pracodawców na odpowiedzialność karno-skarbową za nieprawidłowe pobranie i odprowadzenie zaliczek PIT.

- Moim zdaniem należy stosować przepisy ustawowe, a nie te wynikające z rozporządzenia - podkreśla Górska-Welikan.

Polski Ład a wynagrodzenia

Pozostaje więc pytanie kto straci, a kto zyska na Polskim Ładzie? Czy wypłaty, które dzisiaj wpłynęły na konta pracowników, będą niezadowalające? Zdaniem Małgorzaty Górskiej-Welikan sytuacja z 1 stycznia może się powtórzyć.

- Wynagrodzenia wyliczane według Polskiego Ładu mogą się różnić od pensji wyliczanych według starych zasad, niezależnie od branży - podkreśla Górska-Welikan.

Według prawnika firmy Crowe system, który funkcjonował (odliczenie składki zdrowotnej w wysokości 7,75 proc.), był nieskomplikowany i niebudzący wątpliwości. Zastąpienie tego rozwiązania ulgą dla klasy średniej nie funkcjonuje w praktyce tak, jak powinno.

- Na zmianach skorzystają realnie tylko osoby zarabiające poniżej 5700 zł brutto miesięcznie. Ich wynagrodzenie netto powinno wzrosnąć. Dla pracowników w przedziale ok. 5700-12800 brutto, co do zasady, nowe przepisy powinny być neutralne. Natomiast wszyscy zarabiający powyżej 12800 zł brutto stracą na Polskim Ładzie - tłumaczy Małgorzata Górska-Welikan.

Również zdaniem Magdaleny Michałowskiej większość pracowników nie będzie zadowolona ze swoich wynagrodzeń.

- Na razie byli to nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych, ale będzie ich znacznie więcej. Do tego grona dołączą osoby, które jeszcze w grudniu były zapewniane, że nie stracą na Polskim Ładzie, a może zyskają. Dzisiaj może się okazać, że otrzymają wynagrodzenia o 400-600 zł mniejsze. Ci, którzy dziś nie stracą, otrzymają nieoprocentowany kredyt od państwa – jeśli nie będzie rozczarowania dzisiaj, to będzie za rok. Co z tego, że na mocy wydanego rozporządzenia w tej chwili otrzymamy wynagrodzenie w wysokości takiej, jakby Nowy Ład nie obowiązywał, skoro w stosunku rocznym okaże się, że cała ta kwota była należna i konieczna do poniesienia? Zamiast tych np. 400 zł miesięcznie w stosunku rocznym będzie to już zawrotne 4 800 zł – komentuje Michałowska.

Jak dodaje Magdalena Michałowska, są też grupy które zyskają – jest ich co prawda niewiele, ale są. Przykładowo osoby, które zarabiają pensję minimalną, zyskają na Polskim Ładzie. Jednak rosnące ceny w sklepach odczują wszyscy.

- Proszę pamiętać o tym, że osoby, które dotychczas zarabiały pensję minimalną i korzystały z jakichkolwiek ulg (np. na internet, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna), przy składaniu PIT za 2022 rok mocno się zdziwią – nie będą miały naliczonego podatku dochodowego, a tym samym nie będą miały z czego go odzyskać. Mimo iż kwota wolna wzrosła i to dosyć mocno, to całą korzyść zjada składka zdrowotna, która nie jest odliczana od podatku, a także nie można od niej odliczyć żadnych ulg – wyjaśnia Magdalena Michałowska.

Problematyczna składka zdrowotna

Magdalena Michałowska zaznacza, że problematyczna jest składka zdrowotna. - W obecnym systemie prawnym stała się parapodatkiem - jest nieodliczalna. Dotychczas nie była ona tak bolesna. Co prawda kwota wolna od podatku zwiększyła się, jest ona jednak pozornym zyskiem - co z tego, że zwiększyła się do 30 tys. zł, skoro „pożera” ją nieodliczalna składka zdrowotna. Niewiele zmieniło się na plus; większość osób straci na Polskim Ładzie - mówi Michałowska.

W podobnym tonie wypowiada się Małgorzata Górska-Welikan. Jej zdaniem brak odliczenia składki zdrowotnej ma największy wpływ na ostateczną wysokość zaliczki na podatek dochodowy, a tym samym na poziom wynagrodzenia.

- Konstrukcja, która miała zniwelować negatywne skutki tego rozwiązania, czyli ulga dla klasy średniej, nie jest przeznaczona dla każdego, np. zleceniobiorcy nie mogą z niej skorzystać. Pracodawca musi zastosować ten mechanizm automatycznie, jeśli pracownik mieści się w wyznaczonych limitach przychodów (5701 zł – 11 141 zł brutto miesięcznie/68 412 zł – 133 692 zł rocznie). Jeżeli pracownik nie chce korzystać z ulgi, musi złożyć odpowiedni wniosek. Gdy ulga będzie mu jednak przysługiwać, może skorzystać z niej w rozliczeniu rocznym, jednak wówczas miesięczna zaliczka na podatek będzie wyższa, a wynagrodzenie netto niższe w trakcie roku. Ci, którzy przekroczą wskazany próg, będą na pewno stratni - tłumaczy Górska-Welikan.

Nie bez znaczenia jest także PIT-2, który składają nowi pracownicy, by pracodawca mógł pomniejszyć zaliczki na PIT o kwotę zmniejszającą podatek.

- Wcześniej kwota ta była niewielka - 43,76 zł miesięcznie, dlatego też wiele osób nie składało tego dokumentu – rozliczali tę sumę w rocznym PIT. Teraz kwota ta jest dużo wyższa - 425 zł miesięcznie. Zatem jeśli ktoś nie złożył wcześniej PIT-2 to powinien był zrobić to teraz. Mogło to wpłynąć na wysokość wynagrodzenia, ale są to raczej sporadyczne przypadki, a nie powszechne - dodaje Małgorzata Górska-Welikan.

Kto zyskałby na rozporządzeniu?

Jeśli zastosowalibyśmy rozporządzenie i przeliczyli wypłaty, to zdaniem Dariusza Smoleńskiego miesięcznie straty zostaną zrekompensowane niektórym pracownikom, ale zaliczki te w ciągu roku będą musieli oddać.

- Przykładowo, pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł brutto. Przez 8 miesięcy dostanie on o 421 zł netto więcej miesięcznie, natomiast od września będzie musiał tzw. pożyczkę nieoprocentowaną zwrócić. Proszę zauważyć, że będzie musiał oddać ok. 3400 zł w ciągu 4 miesięcy. Jeżeli nie zwróci jej w trakcie roku, to w rozliczeniu rocznym na pewno, ponieważ sposób obliczania podatku w ujęciu rocznym nie zmienił się – wyjaśnia Smoleński.

Jak zaznacza Dariusz Smoleński, przepisy rozporządzenia nie będą co do zasady dotyczyć osób, których pensja nie przekracza 8557 zł brutto i nie zdecydowały się na wycofanie z ulgi dla klasy średniej oraz tych, którzy wycofali się z ulgi, a zarabiają maksymalnie 5713 zł brutto. Przepisy również nie dotyczą tych, których pensja wynosi powyżej 12 800 zł brutto.

Kto mógłby zyskać na rozporządzeniu? - Tak naprawdę nikt, bowiem wszystkie bonifikaty otrzymane w trakcie roku trzeba będzie zwrócić jeszcze w trakcie roku lub w PIT za 2022 rok do 30 kwietnia 2023 r. - uważa Dariusz Smoleński.

- Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie jak liczyć pracownikowi pensję według tego rozporządzenia w sytuacji, gdy w trakcie roku zmieni pracę? To jest bowiem pytanie, na które po dziś dzień odpowiedzi nie znamy, a sytuacje takie zdarzają się przecież bardzo często – dodaje szef biura rachunkowego DS w Kwidzynie.

Co dalej?

Co będzie dalej? Magdalena Michałowska zaznacza, że ciężko powiedzieć, co zrobi rząd. SWBR wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi biura rachunkowe wystosowało apel o to, żeby uznać nieważność rozporządzenia.

- Nie wiemy jednak, czy nasze działania cokolwiek zmienią. Grupy zawodowe, które potrafią strajkować - co niejednokrotnie udowodniły - zorientowały się, że coś jest nie tak. Powstały błędy po stronie ustawodawcy, z których rząd próbuje się teraz wybronić. Działa w panice, a jak wiadomo nietrudno w takiej sytuacji o błąd, możemy się więc spodziewać kolejnych problemów - ocenia Magdalena Michałowska.