Weryfikacja szczepień powraca. We wtorek w Sejmie kolejne posiedzenie komisji zdrowia

W wtorek 11 stycznia kontynuowane będą prace nad poselskim projektem ustawy o weryfikacji covidowej. Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy.

km

• 10 sty 2022 19:00





11 stycznia kontynuowane będą prace nad poselskim projektem ustawy o weryfikacji covidowej (fot. Shutterstock)

Złożony w Sejmie przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości poselski projekt ustawy zakłada m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie grudnia. Temat budzi na tyle dużo emocji, że członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia zdecydowali o zorganizowaniu wysłuchania publicznego. To odbyło się 5 stycznia.

Po spotkaniu przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos poinformował, że dalsze prace nad projektem zaplanowano na najbliższy wtorek (11 stycznia, godzina 13:00).

- Zwołałem posiedzenie komisji na wtorek i na tę chwilę zakładam, że będziemy go na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedować. Za wcześnie jest jednak, by przesądzać, czy będziemy go procedować do końca - drugie czytanie, trzecie czytanie - czy też będziemy chcieli się nad tym zastanowić i pochylić w podkomisji - zastrzegł Latos.

Procedowany poselski projekt dotyczy możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

