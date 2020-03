Wcześniejszy urlop może pomóc w zachowaniu wielu miejsc pracy

Jak przypomina federacja, urlopy są ustalane z dużym wyprzedzeniem, a ze względu na okres wakacyjny większość urlopów przypada na miesiące letnie. Obecna sytuacja może mocno zamieszać i wiele wskazuje, że lato nie będzie czasem odpoczynku, tylko pracy.

- Wykorzystanie urlopu w tym momencie jest dla pracownika dobrym rozwiązaniem, bo przede wszystkim nie traci miejsca pracy, ma zapewnione wynagrodzenie i może się zaopiekować własnym dzieckiem w domu. Warto dodać, że urlop nie musi być w całości wykorzystywany – dopuszczalny jest jego podział na części. Pracownikowi należy się nieprzerwanie 2 tygodnie odpoczynku, czyli przynajmniej raz w roku pracodawca powinien udzielić dwutygodniowego urlopu. Należy podkreślić, że pracownicy powinni wykorzystywać swoje zaległe urlopy i nie zwlekać do końcowego terminu – 30 września, jak wskazuje art. 168 Kodeksu pracy – bo wtedy będziemy mogli już zaobserwować zwiększoną potrzebę na pracę – wyjaśnia Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ten ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w przedsiębiorstwie.

Kwestią która może skomplikować propozycję FPP, jest sytuacja w której pracownicy ma już opłacony wypoczynek. Dlatego jak podkreśla federacja najistotniejsze jest w tym przypadku duże zrozumienie. Ważne by „w duchu dialogu, rozwiązywać problemy dla wspólnego dobra – to jest utrzymania miejsca pracy, co jest ważne dla ustabilizowania sytuacji ekonomicznej firmy” czytamy w piśmie organziacji.

Związki zawodowe zwracają uwagę, że pracodawca nie może zmusić swojego pracownika do pójścia na urlop. Dotyczy to zarówno urlopów zaległych:

- Jeżeli stało się tak, że zostały pracownikowi do wykorzystania dni urlopowe z roku 2019, to jest to tzw. „urlop zaległy”, który należy wykorzystać do 30 września br. Termin wykorzystania zaległego urlop ustala się w porozumieniu z pracownikiem – pracodawca nie decyduje sam o tym, kiedy pracownik ma z tego urlopu skorzystać i bez jego wniosku nie może nakazać wykorzystania go w konkretnym terminie - tłumaczy Michał Sobol z grupa robocza ds. prawnych OZZ Inicjatywa Pracownicza. Związek zawodowy przygotował specjalny poradnik totyczacy postoju i urlopu podczas epidemii koronawirusa.

Jak i urlopów wypoczynkowych czy bezpłatnych.

- Urlop bezpłatny jest udzielany na wniosek pracownika - pracodawca nie może zmusić do jego podpisania. Urlop wypoczynkowy ma służyć temu, żeby odpocząć od pracy. Jego termin jest ustalany przez pracodawcę w ramach planu urlopowego, którego nie można zmienić z powodu epidemii, jeśli się na to nie zgadza się pracownik. Jeśli został zmuszony do wzięcia urlopu, może dochodzić swoich praw w sądzie pracy - dodaje Sobol.