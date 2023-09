Wchodzą nowe przepisy. Tych pracowników nie będzie można zwolnić

Na czym w praktyce będą polegały zmiany? Jeżeli pracownik z powyższej listy zostanie zwolniony, ale zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, ten nakaże firmie dalsze zatrudnienie go aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (czyli do czasu zakończenia sporu w II instancji). Co więcej, podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, czyli że zwolnienie było bezprawne.

W myśl nowych przepisów sądy będą mogły odmawiać udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest w pełni bezzasadne. Z kolei pracodawca będzie mógł domagać się uchylenia takiego zabezpieczenia tylko w przypadku, gdy wykaże, że już po jego udzieleniu zaistniały okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika, czyli w praktyce np. ponownie ciężko naruszył on obowiązki pracownicze.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl