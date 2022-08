Ważny wniosek o pieniądze do 16 sierpnia. ZUS wyjaśnia szczegóły

Wysokość świadczenia postojowego to 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Wysokość świadczenia postojowego to 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Do wtorku 16 sierpnia można się zgłosić po świadczenie postojowe. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas do 16 sierpnia na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Bez tego nie dostaną pieniędzy.

Zakład przypomina, że zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, czyli od 16 maja, kiedy to stan epidemii został zniesiony.

Tym samym osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas do 16 sierpnia 2022 r. na złożenie stosownego wniosku. Jak informuje ZUS, termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

– Świadczenie postojowe przysługuje zwykle w wysokości 2080 zł, czyli 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł – informuje Grzegorz Dyjak z ZUS.

O świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy i osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19. Jakie dokładnie warunki muszą oni spełniać?

Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzonej przez nich działalności, a oni zamieszkują na terytorium Polski i są:

- obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Polski

- nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

- ich działalność gospodarcza została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 roku oraz:

- została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku, albo nie została zawieszona, a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jakie warunki dla świadczenia postojowego z ZUS dla umów cywilnoprawnych?

W przypadku umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe przysługuje jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w działalności zleceniodawcy lub zamawiającego, z którym zawarta została umowa prawa cywilnego (umowę agencyjną, umowę zlecenie, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło) i która nie może zostać wykonana lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z tym przestojem.

Podobnie jak w przypadki przedsiębiorców, taka osoba musi również mieszkać na terytorium Polski i spełniać te same warunki cod o ubezpieczenia.

Ważne jest też to, aby umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 roku, przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Jak otrzymać świadczenie postojowe ZUS

By otrzymać świadczenie postojowe należały do 16 sierpnia złożyć wniosek oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Jak informuje ZUS, od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2 - można utworzyć je samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku o świadczenie postojowe),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD); jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeśli we wniosku zabraknie tych formularzy, pozostanie on bez rozpatrzenia. ZUS przypomina, że może kontaktować się z wnioskodawcami, by rozwiać i wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości.