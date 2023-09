Ważny obowiązek dla pracodawców. Został niespełna miesiąc, by uniknąć kary

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Co w przypadku, jeśli pracownik nie wykorzysta należnego mu urlopu? Czy zaległy urlop wypoczynkowy przepada?

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, czyli obecnie do 30 września 2023 roku.

Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie zaległy urlop przepadnie.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku nabycia do niego prawa przechodzi na kolejny rok kalendarzowy i jest to zaległy urlop wypoczynkowy. Pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, czyli obecnie do 2023 roku.

Art. 168. [Ostateczny termin udzielenia urlopu] Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167. Źródło: Kodeks pracy

Firmom, które nie dopilnują tego terminu, grozi kara. Jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu do 30 września, to jego pracodawca w przypadku kontroli będzie narażony na karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu po trzech latach

Jak wskazują specjaliści centrum informacyjnego służb zatrudnienia Zielona Linia, jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie zaległy urlop przepadnie.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

- W związku z tym trzyletni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Przykładowo, prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2022 ulegnie przedawnieniu 30 września 2026 roku. Należy również pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 293 Kodeksu pracy) - podkreślają specjaliści z Zielonej Linii.

Czy urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?

W ramach puli urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie. Możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym trybie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy.

- Skorzystanie np. z 2 dni urlopu na żądanie w 2022 r. nie spowoduje, że w 2023 r. będzie można wykorzystać 6 dni urlopu na żądanie. Niewykorzystany urlop na żądanie przejdzie na kolejny rok kalendarzowy jako „zwykły” urlop wypoczynkowy - dodają specjaliści z Zielonej Linii.

Ekwiwalent za niewykorzystany przysługuje tylko w jednym przypadku

Prawo do urlopu jest prawem w naturze, co oznacza, że urlop wypoczynkowy to udzielenie czasu wolnego od pracy, podczas którego pracownik ma się zregenerować, nabrać sił i odpocząć. Pracownik nie może się zrzec urlopu i nie może go zamienić na ekwiwalent pieniężny nawet jeśli obydwie strony zgodziłyby się w kwestii zapłaty za ten czas.

Wyjątki od tej zasady to sytuacja, kiedy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę następuje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (skutek ten następuje niezależnie od woli stron). Jednak nim pracownik rozstanie się z pracodawcą, ten zamiast wypłacić mu ekwiwalent, może nakazać wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jednak tylko w okresie wypowiedzenia.

