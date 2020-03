Ważność okresowych badań lekarskich będzie przedłużona? Rzecznik apeluje do minister

Pandemia koronowirusa powoduje nie tylko zastój w gospodarce i funkcjonowaniu urzędów, ale również np. problemy związane z badaniami okresowymi pracowników.

W ostatnich dniach na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowano stanowisko Głównego Inspektora Pracy, zakładające domyślną prolongatę ważności badań okresowych pracowników. Ale niedługo później zostało ono usunięte.

Adam Abramowicz zaapelował o jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych GIP.

Oprócz ograniczenia działalności gospodarczej i zanikających z tego tytułu dochodów, pracodawcy muszą jeszcze borykać się z problematyczną kwestią badań okresowych pracowników. To zresztą także kłopot dla samych pracowników.

- Przychodnie medycyny pracy z racji prewencyjnych nie przyjmują praktycznie obecnie osób, którym kończy się, wynikający z dotychczasowych orzeczeń lekarskich, okres określający brak przeciwwskazań do pracy. Rodzi to dolegliwości po stronie pracodawców, którzy zgodnie z prawem nie mogą dopuścić do pracy pracowników bez ważnych badań lekarskich - zwraca uwagę Adam Abramowicz w liście do minister pracy Marleny Maląg.

Rzecznik MŚP podkreśla, że w ostatnich dniach na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowano stanowisko Głównego Inspektora Pracy (GIP), zakładające domyślną prolongatę ważności badań okresowych pracowników. Ale niedługo później zostało usunięte.

Adam Abramowicz zaapelował więc o jak najszybsze umocowanie prawne wytycznych GIP. Po pierwsze chodzi o zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych.

Rzecznik domaga się też utrzymania obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

- Wdrożenie powyższych rozwiązań pozwoli jednocześnie przestrzegać obostrzeń związanych z działaniami profilaktycznymi, zapewnić ciągłość pracy z perspektywy pracodawców oraz pracowników, a także umożliwić PIP ewentualną weryfikację gotowości przedsiębiorców do wypełnienia obowiązku określonego w art, 229 ustawy Kodeks pracy. Równolegle do pracy nie będą dopuszczani nowo zatrudniani pracownicy, którzy nie przeszli wstępnych badań lekarskich, co będzie nosiło oczywisty walor ochronny - zaznacz Abramowicz.