Ważne zmiany w ZUS od nowego roku. Będzie nowy obowiązek dla wszystkich firm

- Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach w przepisach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Konto trzeba obowiązkowo założyć do 30 grudnia 2022. Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS.

Jak założyć konto na PUE ZUS, które od 2023 będzie obowiązkowe dla każdego płatnika

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Płatnik składek - osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnika do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby założyć profil na PUE ZUS, trzeba:

1. wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

2. wybrać, dla kogo zakładany jest profil - do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.

3. wybrać sposób rejestracji:

za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)

za pomocą formularza rejestracji.

4. Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS. Z kolei przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Zmiany w zasadach podpisywania pism w ZUS

Od nowego roku wejdą w życie również zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które między innymi doprecyzowują przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej.

Od nowego roku wszystkie pisma w formie elektronicznej doręczane do ZUS za pośrednictwem profilu w PUE będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który Zakład bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym.

Od nowego roku wejdą w życie również zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które między innymi doprecyzowują przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej (fot. Unsplash/ Tetiana Shyshkina)

Zmiany mają umożliwić m.in. doręczanie pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających zarówno adresu do doręczeń elektronicznych, jak i elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP.

Ponadto nowelizacja zakłada wprowadzenie możliwości zastąpienie własnoręcznego podpisu decyzji, postanowień i innych pism ZUS nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika.

Obowiązkowe składki ZUS dla komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Wraz z nowym rokiem wchodzi zapowiedziana przez Ministerstwo Finansów kilka miesięcy temu zmiana dotycząca komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej. Obecnie komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne ani składki zdrowotnej. Od nowego roku to się zmieni. Komplementariusze będą uznawani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą i będą płacić składki na ubezpieczenie społeczne oraz składkę zdrowotną. Zmiana ta została zapisana w Polskim ładzie 2.0.

Obowiązek ubezpieczenia będzie powstawał od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Skąd ta zmiana? Po wejściu w życie pierwszej wersji przepisów zawartych w Polskim ładzie przedsiębiorcy zaczęli szukać najkorzystniejszych dla nich rozwiązań. Znaleźli je właśnie w SKA. Jednak Ministerstwo Finansów zauważyło, że spółki komandytowo-akcyjne są szeroko wykorzystywane przez nich jako sposób na uniknięcie płacenia składek ZUS i postanowiło uszczelnić przepisy.

Będzie można więcej dorobić do emerytury. Limity w górę

Od 1 grudnia 2022 osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego będą mogły dorobić więcej. W górę idzie kwota limitów dorabiania (zmienia się ona co trzy miesiące). Przekroczenie ich może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.

- Od 1 grudnia do końca lutego 2023 r. górną granicą bezpiecznego dorabiania dla wcześniejszych emerytów czy osób pobierających rentę jest kwota 4 536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanego przez ZUS świadczenia. Natomiast zawieszenie wypłacanej wcześniejszej emerytury lub renty nastąpi w sytuacji, gdy świadczeniobiorca przekroczy miesięczny przychód 8 424,90 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Od 1 grudnia 2022 osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego będą mogły dorobić więcej. fot. Shutterstock

Najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia zwiększył się o 421,70 zł.

Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu będą wahać się w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli powyżej 4536,50 zł a do 8424,90 zł) wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi:

691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

588,19 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kogo nie dotyczą limity do dorabiania przy pobieraniu świadczeń

- Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat - wyjaśnia rzeczniczka.

Wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1338,44 zł brutto). Wówczas jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Są to o osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych nie są również zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

