Ważne zmiany w ZUS już obowiązują. Wystarczy regularnie spłacać dług

Przedsiębiorca, który miał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie miał prawa do zasiłków (Fot. materiały prasowe)

16 grudnia 2022 weszły w życie przepisy rozszerzające krąg osób uprawnionych do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Po zmianach prawo do zasiłków mają również przedsiębiorcy z odroczonym terminem płatności składek lub ratami, o ile spełnią określone warunki.

Do tej pory przedsiębiorca, który miał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie miał prawa do zasiłków, nawet jeśli spłacał dług w ratach czy miał odroczony termin płatności składek. Od 16 grudnia 2022 to się zmieniło.

- Obecnie płatnicy z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, o ile należności objęte umową z ZUS, spłacają zgodnie z harmonogramem i nie mają innych zaległości z tytułu składek, nieobjętych umową. Muszą być również zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Ta sama zasada dotyczy także zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz wypłacanego po tym zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego.

