Ważne zmiany w urlopach już obowiązują. Będzie więcej czasu na wykorzystanie wolnego

Zmiany, które weszły w życie 1 lutego mają spowodować, że więcej dzieci będzie otrzymywało opiekę świadczoną w rodzinnych formach, np. poprzez rodzinę zastępczą, niż w placówkach instytucjonalnych.

Jedną z nowości, która ma zachęcić rodziny do podjęcia się opieki nad dziećmi, jest wydłużenie czasu na skorzystanie z urlopów przewidzianych na opiekę nad dziećmi.

W ustawie wprowadzono bowiem zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Uprawnienia te w poprzednim stanie prawnym przysługiwały zasadniczo do ukończenia przez dziecko 7 lub w wyjątkowych sytuacjach do 10 lat.