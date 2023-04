Ważne zmiany w umowach o pracę od 26 kwietnia. Dotkną pracowników i pracodawców

Zmiany będą dotyczyły m.in. umów o pracę na okres próbny. Cel takiej umowy pozostaje niezmienny. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Okres próbny będzie mógł być przedłużony w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy pracownik był z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny w pracy - nie więcej jednak niż o 1 miesiąc.

Nowe rozwiązanie rodzi dużo obowiązków po stronie pracodawcy

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem możliwe będzie tylko wówczas, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

- Zmiany te oznaczają dla pracodawcy, że już w trakcie zatrudniania będzie musiał wiedzieć, na jak długi okres chce w przyszłości zatrudnić pracownika. W przypadku prostych prac biurowych czy produkcyjnych to łatwiejsze, ale jeśli chodzi o dłuższe związanie się z pracownikiem, to będzie to wróżenie z fusów. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie okres próbny jest tym minimalnym okresem, w którym pracodawca ocenia potencjał i dopasowanie pracownika do organizacji - zaznacza Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska.

- Nowe rozwiązanie rodzi też dużo obowiązków po stronie pracodawcy i to zarówno w kontekście administracyjnym, IT jak i konieczności przeszkolenia menedżerów w kontekście prowadzonych procesów rekrutacyjnych do ich zespołów i wypracowania wspólnego podejścia organizacji - dodaje Rutkowska.

