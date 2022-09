Ważne zmiany w PIT-2. Będzie można sporo zaoszczędzić na podatkach

Od 2023 roku będzie można złożyć PIT-2 nawet w trzech miejscach. Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy osiągają niższe przychody, będą mieli szansę co miesiąc skorzystać z pełnego odliczenia od podatku kwoty 300 zł.

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 3089 zł, a więc dzięki odliczeniom na PIT-2 podatnik oszczędzał około 525 zł rocznie. Obecnie, przy kwocie wolnej wynoszącej 30 tys. zł, ta oszczędność to już 3600 zł w skali roku.

Jak zaznacza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, od 2023 roku PIT-2 można będzie składać nawet w trzech miejscach, z których podatnik uzyskuje przychód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Na czym polegają wprowadzane zmiany?

- Przykładowo: podatnik, który w tym roku otrzymuje wynagrodzenie minimalne, nie może skorzystać z pełnej kwoty odliczenia PIT-2, ponieważ należny podatek jest zbyt niski. Nawet jeśli uzyskuje przychód z innej umowy o pracę bądź na podstawie umów cywilnoprawnych, to i tak PIT-2 może złożyć tylko w jednym miejscu i tylko z tytułu umowy o pracę. W wielu przypadkach przepada więc możliwość uzyskania pełnego odliczenia w trakcie roku – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

- Od nowego roku podatnik ten będzie mógł jednak składać PIT-2 w maksymalnie trzech miejscach. Dzięki temu będzie miał szansę skorzystać z pełnego odliczenia. Całkowita kwota odliczenia to wciąż 300 zł (miesięcznie - red.) – będzie ona podzielona równo na wszystkie miejsca, w których zostanie złożony PIT-2. W przypadku dwóch miejsc odliczenie wyniesie więc po 150 zł, a w przypadku trzech – po 100 zł – dodaje.

Na formularzu PIT-2 będzie można również oznaczyć inne preferencje, takie jak:

podwyższone koszty uzyskania przychodów;

wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

korzystanie ze zwolnień podatkowych;

rezygnacja z autorskich kosztów uzyskania przychodów;

niepobieranie zaliczek w roku podatkowym ze względu na uzyskanie dochodów nieprzekraczających 30 tys. zł rocznie.

- W nowym wzorze PIT-2 będzie można również wycofać złożone wcześniej oświadczenia lub wnioski. Co ważne, będzie można go składać w dowolnym momencie od 2023 roku – zauważa Piotr Juszczyk.

Nowy wzór druku PIT-2

Nowy wzór druku PIT-2 został już udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Ma trzy strony i sporo nowych rubryk do wypełnienia, co, zdaniem ekspertów utrudni podatnikom skorzystanie z przysługujących im ulg.

Dla pracodawców może oznaczać to więcej pracy - w najbliższych miesiącach będą musieli przeprowadzić kolejną akcję informacyjną związana z PIT-2. Po to, by pracownicy nie byli zaskoczeni w styczniu 2023 roku.

- Podatnik będzie musiał wskazać wiele sytuacji związanych ze swoim statusem oraz możliwościami obniżenia podatku. Pewnie dla eksperta z urzędu skarbowego dokument jest łatwy i zrozumiały, jednak dla wielu podatników już sam układ może być odstraszający i utrudniać zrozumienie jak skorzystać ze swoich uprawnień. Niestety cały ciężar wytłumaczenia pracownikom, co mają zrobić, spadnie znowu na pracodawców - komentuje dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z PulsHR.pl.