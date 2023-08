Ważne zmiany dla rodziców. Mogą pracować w piątki, soboty, niedziele i święta

Każdy pracownik wychowujący dziecko do 8. roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Co to oznacza? Kto, kiedy i z jakich uprawnień może skorzystać?

Zgodnie z przepisami rodzice w ramach elastycznej organizacji pracy mogą korzystać z:

pracy zdalnej,

systemu przerywanego czasu pracy,

systemu skróconego tygodnia pracy,

systemu pracy weekendowej,

ruchomego systemu pracy,

indywidualnego rozkładu czasu pracy,

obniżonego systemu czasu pracy.



Przepisy dotyczące pracy zdalnej dla rodziców w Kodeksie pracy

Po nowelizacjach Kodeksu pracy w przepisach pojawiły się dwie regulacje, na podstawie których pracownicy mogą wnioskować o pracę w trybie zdalnym.

7 kwietnia weszły w życie zmiany dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł odmówić prawa do pracy spoza biura grupie pracowników. Należą do niej m.in. pracownicy wychowujący dziecko do 4. roku życia. Tak wynika z art. 671(9) Kodeksu pracy.

Odmowa wchodzi w grę tylko w przypadku, gdy organizacja pracy czy rodzaj wykonywanej pracy nie zezwala na wykonywanie obowiązków w modelu pracy zdalnej. Jeśli jednak zdecyduje się na odmowę, to będzie musiał w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez pracownika podać jej przyczynę.

Co więcej, na mocy art. 672 (2) par. 2, pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez tego pracownika, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Z kolei 26 kwietnia weszła w życie ustawa wdrażająca m.in. unijną dyrektywę work-life balance. Pracownik, który wychowuje dziecko do 8. roku życia, może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Dokument musi złożyć minimum 21 dni przed planowanym korzystaniem z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca może jednak taki wniosek odrzucić, ale musi pisemnie uzasadnić swoją odmowę.

Przemysław Pogłódek, wykładowca Akademii WSB, specjalista z obszaru prawa pracy uważa, że przepisy zdecydowanie wymagają ujednolicenia.

- Jeden przepis stanowi, że praca zdalna na żądanie jest dla rodziców dzieci do lat 4 i odpowiedzi na wniosek pracownika należy udzielić w ciągu 7 dni roboczych, a inny przepis to rozwiązanie statuuje dla rodziców dzieci do lat 8 i odpowiedzi pracownikowi należy udzielić w terminie 7 dni kalendarzowych. Wobec niedopełnienia jednego i drugiego obowiązku grozi odpowiedzialność wykroczeniowa. Od 7 kwietnia pracodawca co do zasady będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną rodzicom dzieci do 4 roku życia, a pod kwietnia - rodzicom dzieci do lat 8. Niesamowite zamieszanie prawne i olbrzymi chaos dla pracodawców - komentuje Przemysław Pogłódek.

System przerywanego czasu pracy, czyli więcej niż jedna przerwa w ciągu doby

Rodzice mogą skorzystać również z systemu przerywanego czasu pracy. Jak wyjaśniają specjaliści Zielonej Linii, to system, w którym w ustalonym harmonogramie pracy, przewiduje się więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby.

Przerwa ta może trwać do 5 godzin. Nie jest ona wliczana do czasu pracy. Pracownik zachowuje wynagrodzenie adekwatne do wynagrodzenia za czas przestoju.

Mniej niż 5 dni w tygodniu. System skróconego tygodnia pracy

W systemie skróconego tygodnia pracy, pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zwiększeniu normy dobowej czasu pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca).

Praca w weekendy, czyli jak wygląda system pracy weekendowej

W systemie pracy weekendowej pracownik pracuje wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Możliwe jest wydłużenie dnia pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca).

Ruchomy czas pracy, czyli pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy

Ruchomy czas pracy został uregulowany w art. 140 (1) Kodeksu pracy. Zgodnie z nim na pisemny wniosek pracownika może być stosowany rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Indywidualny rozkład czasu pracy dopasowany do potrzeb rodziców

Indywidualny rozkład czasu pracy uregulowano w art. 142 Kodeksu pracy. Jak wyjaśnia Zielona Linia, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu pracy, którym pracownik jest objęty.

Obniżony system czasu pracy, ale też niższe wynagrodzenie

Obniżony system czasu pracy polega na zmniejszeniu etatu do wymiaru ustalonego z pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że obniżenie etatu wiąże się z otrzymywaniem niższego wynagrodzenia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl