Ważne zmiany dla pracodawców od 30 września. Tego nie będą mogli zlecać pracownikom

Paragraf 2. rozporządzenia określa jednak sytuacje, w których młodociani w wieku powyżej 16 lat będą mogli być mogą być zatrudniani. Praca będzie dopuszczalna jeśli:

jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego;

dany rodzaj pracy jest określony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (pt.: „Wykaz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat”);

zatrudnienie młodocianego przy takiej pracy nie ma charakteru stałego (sprowadza się do zaznajomienia go z czynnościami niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego).

Co istotne, wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących pracy młodocianych

Ręczne prace transportowe zakazane młodocianym (ujęte w części dotyczącej nadmiernego wysiłku fizycznego) zostały określone przez ustawodawcę poprzez zakres dopuszczalnych wartości wskazanych procentowo wobec norm dla dorosłych. Są one zabronione, jeżeli przekraczają dla:

dziewcząt – 60 proc. dopuszczalnej wartości obciążenia kobiet, wynoszącej 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,

chłopców – 40 proc. dopuszczalnej wartości obciążenia mężczyzn, wynoszącej 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Katalog prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu młodocianych został poszerzony o prace:

związane z promocją i użytkowaniem wyrobów tytoniowych;

związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych;

przy których istnieje prawdopodobieństwa użycia siły wobec zwierząt;

w zakładach pogrzebowych.

Które prace zostały usunięte z katalogu prac zabronionych?

Z katalogu prac zabronionych młodocianym zostały usunięte następujące profesje:

sprzątacza wagonów,

konduktora w autobusach i trolejbusach;

konwojenta;

mechanika obsługi naziemnej samolotów.

Jak wskazuje Grant Thorton, nowością w przepisach jest obniżenie obowiązującego dotąd minimum temperatury przy pracach wykonywanych na zewnątrz – do 10°C (wcześniej minimum to wynosiło 14°C), a także usunięcie z wykazu prac wzbronionych młodocianym zadań realizowanych w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu – zwłaszcza przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl