Ważne świadczenie poszło w górę. Sporo osób dostanie równowartość swojej pensji

Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane przez płatnika składek (pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracownikom, którzy w danym okresie są niezdolni do pracy.

Przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem społecznym. Prawo do niego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia:

po 30 dniach w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego.

po 90 dniach w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od lipca jest wyższa

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc.

Od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna podstawa wymiaru chorobowego wynosiła 3 011,52 zł, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia wzrosła do 3 106,44 zł. Oznacza to, że osoby przebywające na L4 dostają zwiększone świadczenie.

Czas pobierania zasiłku chorobowego jest ograniczony. Co dalej?

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy może być pobierany przez ustawowo określony czas. Wynosi on: