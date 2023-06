Ważne świadczenie idzie w górę od 1 lipca. Niektórzy dostaną równowartość swojej pensji

Od lipca 2023 roku zasiłek chorobowy będzie wyższy, ponieważ zmienia się minimalna podstawa wymiaru tego świadczenia. Od 1 lipca do 31 grudnia będzie wynosić 3 106,44 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca minimalna podstawa wymiaru chorobowego wynosiła 3 011,52 zł, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia wzrośnie do 3 106,44 zł (Fot. Jacek Dyląg/Unsplash)