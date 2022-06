Ważna zmiana w zatrudnianiu młodocianych. Nowe przepisy już od września

KDS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmienia zasady zatrudniania pracowników młodocianych. Nowe wytyczne mają być dostosowane do zmian, jakie nastąpiły w gospodarce wraz z postępem technologicznym. Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie od 1 września (Fot. Pixabay)

Od września 2022 pracownicy młodociani będą mogli wykonywać prace w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych.

To jedna ze zmian, jaką zaproponowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w projekcie rozporządzenia odnoszącego się do zasad zatrudniania pracowników młodocianych.

Inne zaproponowane zmiany mówią m.in. o wpisaniu wyrobów nikotynowych oraz treści pornograficznych na listę prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.

W Rządowym Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dokument ten zawiera propozycje nowych zasad zatrudniania młodych ludzi powyżej 16. roku życia.

Jednym z istotniejszych zapisów jest ten odnoszący się do regulacji dotyczącej ręcznych prac transportowych. W nowelizacji zaproponowano, by dozwolone wartości określające zakres dopuszczalnych ciężarów były podawane w procentach i odnosiły się do tego, co mogą przenosić osoby dorosłe. W projekcie zaproponowano aby wartości dopuszczalne wynosiły dla młodocianych kobiet 60 proc. wartości dopuszczalnych dla kobiet pełnoletnich, a dla młodocianych mężczyzn 40 proc. wartości dopuszczalnych dla dorosłych mężczyzn.

Uzupełniono również listę prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Wpisano na nią prace przy wyrobach nikotynowe oraz treściach pornograficznych.

- Stale zmieniający się rynek pracy dostarcza coraz to nowych zagrożeń, to np.: e-papierosy lub reklamy artykułów erotycznych. Biorąc pod uwagę wiek młodocianych i kształtujące się w nich podglądy i postawy ważne jest, by mogli doświadczać życia zawodowego w sposób bezpieczny i zgodny z ich prawidłowym rozwojem psychofizycznym Biorąc pod uwagę wiek młodocianych i kształtujące się w nich podglądy i postawy ważne jest, by mogli doświadczać życia zawodowego w sposób bezpieczny i zgodny z ich prawidłowym rozwojem psychofizycznym - możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Praca z substancjami rakotwórczymi

Resort pracy zaktualizował również zapisy dotyczące prac w narażeniu na szkodliwe działanie rakotwórczych czynników chemicznych i pyłowych. W projekcie zapisano, że rakotwórcze lub mutagenne są substancje lub ich szkodliwe mieszaniny, które uwalniają się w procesie technologicznym, a nie sam proces technologiczny.

Z kolei w odniesieniu do najważniejszych zmian dotyczących prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych resort zdecydował się na wpisanie wartości wyższych niż minimalne wymagania obowiązujące w przepisach, np. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn. Resort proponuje, by z racji tego, że przy elektrycznym spawaniu, cięciu i napawaniu metali występują znacznie wyższe poziomy natężenia promieniowania nadfioletowego niż przy gazowym, dopuścić młodocianych do zdobywania umiejętności gazowego spawania, cięcia i napawania metali, a zakazać elektrycznych metod realizacji tych technologii. Usunięto przepis dotyczący prac w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C przy braku możliwości stosowania co najmniej 15- minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej. Młodociany zmieli mięso, ale nie poprowadzi kombajnu W odniesieniu do prac stwarzających zagrożenia wypadkowe wprowadzono szczegółowe odniesienie do przepisów dotyczących obsługi maszyn. W projekcie wykreślono zapisy zakazujące młodocianym mielenia mięsa oraz pracy w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych, które w obecnych warunkach pracy, jakie panują w tych miejscach, uznano za nieuzasadnione. Doprecyzowano też przepis dotyczący zagrożeń wypadkowych przy maszynach rolniczych, ponieważ dotychczasowa treść uniemożliwiała w praktyce obsługiwanie wszystkich maszyn rolniczych i ograniczono je wyłącznie do maszyn szczególnie niebezpiecznych i o skomplikowanej obsłudze (np. kombajny). Z rozporządzenia wykreślono prace na stanowisku sprzątacza wagonów, konduktorów w autobusach i trolejbusach oraz prac konwojentów z racji tego, że nie stwarzają one zagrożenia dla zdrowia młodocianych. Wykreślono także zakaz pracy młodocianych jako mechaników obsługi naziemnej samolotów. Jak tłumaczy resort pracy, te prace mogą być wykonywane tylko pod stałym nadzorem, zatem znika obawa co do odpowiedzialności za następstwa ewentualnych usterek, a nie ma innego uzasadnienia zakazywania tych prac młodocianym. Wprowadzono przepis chroniący młodocianych przed polami elektromagnetycznymi. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wskazano na 1 września

2022 r., tak aby nowe wytyczne weszły w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

