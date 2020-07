Walka o urlopy w KGHM. Kar nie będzie, obowiązek podania miejsca wypoczynku zostaje

Związkowcy uważają, że przyjęte przez zarząd zarządzenie dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych łamie przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Jak dodają, zostało wprowadzone bez uzgodnienia z organizacjami związkowymi.

W ich opinii wprowadzony przez KGHM wymóg, by pracownicy wybierający się na urlop wypoczynkowy podawali informację o miejscu pobytu, nie wynika z żadnego istniejącego ani wskazanego przez pracodawcę przepisu prawa. Kwestią sporną były też kary porządkowe, wraz ze zwolnieniem z pracy, za brak podania adresu, pod którym pracownicy będą wypoczywać lub wprowadzenia firmy w błąd.

Sprawę zgłosili do PIP, domagają się od inspekcji i z racji tego, że problem dotyczy urlopów, które w tym momencie są udzielane - natychmiastowego podjęcia kontroli.

Jak na sprawę patrzy KGHM? W odpowiedzi przesłanej PulsHR.pl Magdalena Wróbel wyjaśnia, że obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników przed możliwością zarażenia SARS CoV2, ochrona miejsc pracy i niedopuszczenie do strat finansowych jakie mogłyby powstać w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa w spółce.

- W związku z tym prezes podjął decyzję o monitorowaniu ognisk epidemii. Odesłanie pracowników powracających z urlopu z miejsc, w których stwierdzono ognisko zarażeń do świadczenia pracy zdalnie, pozwoli na ograniczenie ryzyka ewentualnego zarażenia się wirusem przez pozostałych pracowników - wyjaśnia podjęte kroki.

Wróbel informuje, że 30 czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne. - Dokonaliśmy nowelizacji zarządzenia zgodnie z sugestią organizacji związkowych. Procedura została zmieniona w dwóch miejscach: nie ma kar porządkowych i tylko wyjazdowe urlopy podlegają zgłoszeniu - informuje Wróbel. Do tej pory nikt nie został ukarany.

Dodatkowo spółka podaje podstawy prawne zarządzenia prezesa. Są to:

- prawnie uzasadniony interes pracodawcy zapisany w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jak wyjaśnia spółka, w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów KGHM Polska Miedź, którymi są ochrona życia i zdrowia pracowników przed możliwością zarażenia SARS CoV2, ochrona miejsc pracy i niedopuszczenie do strat finansowych jakie mogłyby powstać w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa.

- ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, wyartykułowana w art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Spółka tłumaczy, że żywotnymi interesami podlegającymi ochronie są zdrowie i życie pracowników KGHM Polska Miedź S.A. pozostających w pracy. Monitorowanie ognisk epidemii oraz odesłanie pracowników powracających z urlopu z miejsc, w których stwierdzono ognisko zarażeń do świadczenia pracy zdalnie, pozwoli na ograniczenie ryzyka ewentualnego zarażenia się wirusem przez pozostałych pracowników. O takim rozumieniu żywotności interesów świadczy również motyw 46 RODO, zgodnie z którym za przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów należy rozumieć ich przetwarzanie do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i jej rozprzestrzeniania się.

- przepisy Kodeksu pracy, a dokładniej art. 207, który stanowi, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz art. 211 pkt 2 i 7 mówiący o tym, że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika, jest on obowiązany wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.