Walka o kilometrówki trwa. Pracownicy wciąż otrzymują stawki z 2007 roku

Nie ustaje walka o aktualizację stawek, jakie za jeden kilometr przebiegu prywatnego pojazdu używanego przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca.

Zwrot kosztów użytkowania prywatnych samochodów w celach służbowych obliczany jest na podstawie stawek z 2007 roku (fot. Pixabay)

O aktualizację stawek od lat walczy Inicjatywa "Kilometrówka". Autorzy petycji, której adresatem jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślają, że dziś pracownicy otrzymują zwrot kosztów użytkowania prywatnych samochodów w celach służbowych obliczany na podstawie stawek z 2007 roku.

- Wnioskowana zmiana rozporządzenia pozwoli na zmianę/urealnienie/uaktualnienie obowiązujących od 2007 r. stawek tzw. kilometrówki o wskaźniki inflacji w latach 2007-2021, którego skumulowana wartości wynosi ok. 30 proc. Pomimo znaczącego wzrostu na przestrzeni ostatnich 14 lat kosztów eksploatacji pojazdów (paliwa, ubezpieczeń, serwisu, części zamiennych) pracownicy otrzymują zwrot kosztów użytkowania prywatnych pojazdów do celów służbowych według stawek ustalonych w realiach 2007 roku, które nie pokrywają rzeczywistych ponoszonych kosztów - czytamy w uzasadnieniu petycji.

Walka o urealnienie kilometrówek trwa od lat. W 2010 r. parlamentarzyści pisali liczne interpelacje do ministra infrastruktury, w czwartym kwartale 2018 r. ich liczba wzrosła do 4224 petycji, do Sejmu trafił również obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. W 2019 roku apel w tej sprawie złożyła sejmowa komisja ds. petycji.

Zgodnie z obowiązującym od 2007 roku rozporządzeniem stawki, jakie za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wynoszą odpowiednio: stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900 cm3 - 0,5214, o poj. skok. pow. 900 cm3 - 0,8358, dla motocykla - 0,2302, dla motoroweru - 0,1382. Stawki przyjęte w 2007 roku do tej pory nie zostały zaktualizowane.

