W UPS piloci latają do Chin dobrowolnie

Taką opinię wyrażają niektóre media zachodnie.

Brytyjski portal Lloyd’s Loading List informuje, że po interwencji Niezależnego Stowarzyszenia Pilotów (IPA), zarząd globalnej firmy kurierskiej United Parcel Service (UPS) zgodził się na możliwość rezygnacji pilotów z przydziałów lotów do i z Chin.

Jak powiedział sieci telewizyjnej CNB dyrektor generalny UPS David Abney, od początku stycznia odwołano już niektóre loty do Chin, ale wynikało to również ze spadku popytu na przewozy powietrzne, z powodu zbliżających się, a później trwających i przedłużonych tam świąt. Sytuację z punktu widzenia firmy ocenił jako groźną, jeżeli pogłębi się problem zagrożenia koronawirusem.

W ub. roku przewozy frachtu lotniczego z Dalekiego Wschodu do Europy oraz do Ameryki Północnej miały ok. 45 proc. udziału w łącznej pracy przewozowej operatorów frachtowców.

W ostatnim tygodniu stycznia wielkość frachtu lotniczego z Chin do Europy, w porównaniu z tym samym tygodniem w 2019 r., spadła o 66 proc.

Zarząd Finnair oświadczył w piątek w komunikacie dla inwestorów, że ze względu na niepewność co do skali wpływu epidemii wirusa na działalność przewozową, nie jest w stanie oszacować całorocznych przychodów. Jak zaznaczył, o ile popyt na przewozy cargo lotniczego wrócą do normy z końcem I kwartału, uszczerbek przychodów nie będzie duży.

Wynika to częściowo z tego, że to frachtowce, które były na ogół zapełnianie w 50 – 60 proc. (dane IATA), obecnie przejmują towary nie wożone w lukach samolotów pasażerskich.

Jak szacuje spedytor Flexport, dotychczas zdolności przewozowe pasażerskich linii lotniczych ograniczone zostały o 90 proc. Gros linii zachodnich odwołała loty do Chin.Rośnie też liczba zawieszonych lotów do Hongkongu i Tajwanu.

Według opinii Neela Shah, szefa globalnego frachtu lotniczego w Flexport, wielu międzynarodowych przewoźników ogłosiło, że odwoła zawieszenie lotów do Chin co najmniej do końca kwietnia.