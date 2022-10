W tym zawodzie nietrudno o wypadek. W Polsce wykonuje go 150 tys. osób

Czy zawód spawacza jest bezpieczny?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Branża spawalnicza przekłada się bowiem na przemysł stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, budownictwo oraz przemysł motoryzacyjny. W sumie na różnym poziomie zatrudnienia pracuje w niej około 150 tysięcy osób. To pracownicy, którzy uczestniczą w spawaniu i procesach pokrewnych.

Z drugiej strony spawacze pracują w różnych firmach. Od mikro przedsiębiorstw zatrudniających jednego czy dwóch spawaczy po ogromne firmy, gdzie jeden zespół składa się z 300-400 specjalistów. Co więcej, rodzaj wykonywanej przez nich pracy pod względem infrastrukturalnym jest bardzo zróżnicowany – od małych zakładów, po duże hale technologiczne, prace na rurociągach czy przy budowie mostów, metra lub statków.

Dr inż. Jolanta Matusiak, lider obszaru i kierownik w Grupie Badawczej Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska działającej w Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa. (fot. Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa)

To, że sektor spawalniczy przynależy do wielu różnych branż, wpływa na poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie na pytanie „czy zawód spawacza jest bezpieczny” nie można opowiedzieć „tak” lub „nie”. Bezpieczeństwo spawaczy zależy od wielu czynników, które wynikają z charakteru pracy wykonywanej w danej branży.

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, EWF (European Welding Federation) i MIS Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW – International Institute of Welding) oraz inne instytucje zajmujące się spawaniem i procesami pokrewnymi, stoją na stanowisku, że zawód spawacza należy do grupy zawodów charakteryzujących się występowaniem trudnych warunków pracy, wieloma zagrożeniami bezpieczeństwa pracy, występowaniem chorób zawodowych czy częstymi wypadkami przy pracy.

Jakie to choroby?

Lista chorób zawodowych jest długa. Znajdziemy na niej m.in. choroby układu oskrzelowo-płucnego, uszkodzenia wzorku, słuchu, choroby układu kostnego.

Część chorób jest wynikiem emisji dymu spawalniczego, który znajduje się w strefie oddychania pracownika. Część tych zanieczyszczeń dostaje się do jego organizmu, do jego układu oddechowego, pokarmowego, oddziałuje na skórę, oczy, błony śluzowe.

To, co nas najbardziej niepokoi, to dostanie się tych zanieczyszczeń do układu oddechowego. Rezultat jest taki, że na liście chorób zawodowych spawaczy znajduje się pylica, astma zawodowa, POCHP oraz choroby nowotworowe układu oddechowego. Jest tam też wpisana tak zwana gorączka dymów metali. To przykre schorzenie, które w wyniku długiej ekspozycji na zanieczyszczenia może przemienić się w rozedmę płuc.

Zresztą płuca to jeden z najbardziej narażonych organów u spawacza. Porównując ich stan u spawacza z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, do płuc osoby, która nie pracuje w tym zawodzie, okaże się, że płuca spawacza mogą być wielokrotnie starsze od płuc osoby, która w zawodzie nie pracuje.

A oczy? Spawacze kojarzą mi się z osobami, które mają zawsze zaczerwienione oczy.

Choroby oczu to kolejna grupa schorzeń. Spawacze narażeni są na zaćmę, choroby siatkówki i naczyniówki. Podkreśliłabym, że zawód spawacza jest jedynym, gdzie na liście chorób zawodowych występuje zaćma fotochemiczna i zaćma związana z promieniowaniem cieplnym.

Dzieje się tak dlatego, że procesy spawania związane są z promieniowaniem optycznym. Występuje tam promieniowanie ultrafioletowe z podziałem na UVA, UVB i UVC, część promieniowania widzialnego (to głównie światło niebieskie) oraz mamy promieniowanie cieplne (termiczne). Co ważne, promieniowanie optyczne negatywnie oddziałuje nie tylko na oczy, ale również na skórę, powodując zmiany w skórze właściwej i naskórku, prowadzące do zmian nowotworowych.

Promieniowanie ultrafioletowe powoduje także schorzenie bardzo znane w branży spawalniczej, czyli rumień skóry. Czasem zdarza się, że osoby przebywające w pobliżu nieosłoniętych stanowisk spawalniczych po kilku godzinach mają zaczerwienioną twarz, szyję. To właśnie jest rumień. Spawacze sobie z nim radzą, bo są odpowiednio zabezpieczeni, ale pomocnicy spawaczy czy osoby z nadzoru, które nie są zabezpieczone, a przebywają w okolicy pracy spawacza, narażone są na rumień skóry.

Ponadto część promieniowania optycznego w postaci światła niebieskiego powoduje schorzenie, które nazywamy olśnieniem. Występuje ono wtedy, kiedy światło niebieskie odbija się od źle pomalowanych powierzchni ścian, stropów czy przewodów wentylacyjnych i dochodzi do naszego oka, gdzie jest absorbowane i powoduje efekt w postaci zaczerwienionych oczu, problemów z widzeniem czy ból głowy. Spawacze opisując to schorzenie, mówią, że pod powiekami czują piasek, co wywołuje ogromny dyskomfort.

Jakiego odsetka pracowników dotyczą te schorzenia?

Przykładowo, na gorączkę metaliczną, która również jest chorobą zawodową u spawaczy, cierpi ponad 30 proc. pracowników.

Choroby mamy omówione. Teraz zagrożenia innego typu, które mogą przyczynić się do wypadku przy pracy.

W przypadku spawaczy mówimy o dwóch rodzajach zagrożeń. Pierwsze to zagrożenia natury chemicznej, gdzie występują pyły i gazy. Drugie to zagrożenia natury fizycznej, w ten obszar wchodzą wszystkie czynniki związane z hałasem słyszalnym, ultradźwiękowym i infradźwiękowym.

Również promieniowanie optyczne, które związane jest z promieniowaniem łuku spawalniczego, czyli tego, co powstaje pomiędzy uchwytem i materiałem spawalniczym, a także promieniowanie płomienia spawalniczego, które występuje przy procesach spawania lub cięcia gazowego. Do czynników fizycznych należy również pole elektromagnetyczne.

Mamy też zagrożenia mechaniczne, czyli wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała związane z wirującymi elementami, związane ze szlifowaniem, dodatkowymi operacjami, które poprzedzają lub występują po samej czynności spawania. Spawacze często pracują na wysokościach, więc mówimy też o upadkach. Ich praca wiąże się też z zejściem do wykopów, co również niesie ze sobą wiele zagrożeń. Zagrożeniem jest też praca na halach technologicznych, gdzie np. występuje transport. Dodatkowo procesy spawania wiążą się z zagrożeniem porażenia prądem elektrycznym, pożarem czy wybuchem.

Jak widać, spektrum zagrożeń, które wpływają na to, czy zawód spawacza jest bezpieczny, jest ogromne.

Ale chciałabym jasno powiedzieć, że branża spawalnicza to nie tylko spawacze. Przy tych procesach pracują również operatorzy urządzeń do spawania, do cięcia, do lutowania, zgrzewania czy też do procesów lutospawania. Przy spawaniu pracuje cała kadra nadzorcza, to grupa technologów, mistrzów. Są inspektorzy, którzy oceniają połączenia spawane i zgrzewane. Są instruktorzy, którzy realizują proces dydaktyczny. W końcu jest cała kadra inżynierska. Oni również w pewnym stopniu narażeni są na te same zagrożenia, co spawacze.

Do jakich wypadków dochodzi najczęściej podczas pracy spawaczy?

Wypadki przy wykonywaniu prac spawalniczych to najczęściej różnego rodzaju urazy mechaniczne kończyn, upadki z wysokości, poślizgnięcia. Bardzo poważne wypadki to poparzenia odpryskami metalu, gorącym metalem czy iskrami, które wydzielają się w czasie spawania. Często dochodzi też do urazów twarzy i oczu.

Jakie są ich przyczyny?

W dużej mierze to tak zwany „czynnik ludzki”. Brak aktualnej wiedzy wśród pracowników, nadzoru, ale też wśród pracodawców. Zdarza się, że miejsca pracy są niewłaściwie przygotowane – źle dobrana jest nie tylko infrastruktura, ale też środki ochrony indywidualnej czy zbiorowej.

Kolejny aspekt to lekceważenie przepisów BHP. Spawacze nieraz chcą coś przyspieszyć, ułatwić, więc podchodzą luźniej do zasad BHP, co może skończyć się tragicznie.

A w pracy spawacza naprawdę niewiele trzeba, żeby doszło do wypadku. Kiedy wyobrazimy sobie, że spawamy na wysokości, wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do wypadku. Nieraz pracę wykonujemy w trudnych warunkach, wokół wykonuje się wiele innych czynności, co chwilę przejeżdża wózek widłowy. W takich warunkach naprawdę trzeba uważać, by nic złego się nie stało.

Dla zachowania bezpieczeństwa bardzo istotne są środki ochrony indywidualnej, czyli to wszystko, co spawacz powinien mieć na sobie (Fot. Syd Mills/Unsplash)

Prace spawalnicze mogą zostać uznane czasami za prace szczególnie niebezpieczne, np. prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych przestrzeniach zamkniętych. W przypadku takich prac konieczne są pozwolenia, stały nadzór, miejsce pracy należy odpowiednio przygotować, a przed przystąpieniem do pracy należy obowiązkowo poinformować pracowników o zakresie pracy, zagrożeniach, środkach ochrony. Bardzo ważne wymaganie to asekuracja przez drugiego pracownika. Brak takiej asekuracji pracownika wewnątrz zbiornika, brak kontaktu z pracownikiem wewnątrz zbiornika mogą prowadzić do braku możliwości udzielenia niezwłocznej pomocy i niestety mamy wypadek przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Jakie zasady bezpieczeństwa są najczęściej łamane?

To z pewnością brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej. Brak wentylacji ogólnej i stanowiskowej zapewniającej odciąganie skuteczne pyłu i gazów ze strefy pracy oraz zapewniającej nawiew świeżego powietrza do hali technologicznej czy też spawalni. Brak realizacji przepisów i wymagań BHP przy pracach niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych. Nieodpowiednie dbanie o stan techniczny urządzeń i sprzętu spawalniczego, brak przeglądów, serwisu i napraw.



Bardzo istotne są środki ochrony indywidualnej, czyli to wszystko, co spawacz powinien mieć na sobie. Te standardowe to przyłbice, tarcze, okulary spawalnicze. Kolejne środki ochrony indywidualnej stosuje się w ochronie słuchu. To wszelkiego typu zatyczki czy nauszniki. Oczywiście konieczna jest odzież ochronna, która musi być niepalna i ergonomiczna. Fartuch spawalniczy, który zazwyczaj wykonany jest ze skóry. Kojarzy się z ciężkim kawałkiem skóry, jednak dziś fartuchy są wygodne i ergonomiczne.

Obowiązkowe są też rękawice spawalnicze, które zabezpieczają przed porażeniem prądem, odpryskami gorącego metalu, przed promieniowaniem cieplnym.

Bardzo ważne są buty spawalnicze. To jest coś, na co koniecznie trzeba zwracać uwagę. Spawacze muszą chronić stopy przed uszkodzeniem związanym z upadkiem spawanych elementów. Takie buty mają specjalne noski, ale muszą też gwarantować, że z naszym ciałem nie będą miały kontaktu gorące odpryski metalu, żużel czy iskry.

Jakie metody spawania są najbezpieczniejsze?

Każda z nich charakteryzuje się innego rodzaju zagrożeniami. Dlatego też trudno jednoznacznie powiedzieć, które są bardziej bezpieczne, a które mniej.

Za to łatwiej odnieść się do metod prowadzonych w określony sposób. Na przykład metody spawania wykonywane ręcznie są najmniej bezpieczne dla pracownika. Wtedy w jego strefie oddychania znajdują się pyły, gazy, oddziałuje na niego hałas, promieniowanie optyczne czy pole elektromagnetyczne. To wszystko występuje w bardzo bliskiej odległości od spawacza.

Do metod niebezpiecznych możemy zaliczyć spawanie MMA, czyli spawanie ręczne elektrodą otuloną, jak również metodę MAG/MIG, czyli spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów z wykorzystaniem drutów elektrodowych proszkowych. Niebezpieczne jest też spawanie stali odpornych na korozję, czyli stali nierdzewnych, które w swoim składzie zawierają chrom i nikiel. Te związki uznawane są za związki o udowodnionym lub prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. To właśnie one w środowisku pracy spawaczy przyczyniają się do występowania chorób nowotworowych układu oddechowego.

Biorąc pod uwagę innowacyjne materiały konstrukcyjne, osobne zagadnienie to spawanie, lutospawanie i zgrzewanie blach stalowych z powłokami ochronnymi antykorozyjnymi. Tu kłania się cały przemysł motoryzacyjny. A w składzie powłok ochronnych występują związki cynku, które powodują u spawaczy gorączkę dymów metali.

Duże ryzyko dla zdrowia spawaczy niesie ze sobą również proces cięcia termicznego, cięcie gazowe i cięcie plazmowe, przy którym występuje bardzo wysoka emisja zanieczyszczeń, wysoki poziom hałasu.

Zdecydowanie spawanie i procesy pokrewne wykonywane w systemie zmechanizowanym i zrobotyzowanym są bardziej bezpieczne dla pracowników. Oczywiście pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania związane z samym systemem pracy z robotami. Ważne stają się warunki kontaktu operatora z robotem, położenie stanowiska pracy operatora w bliskości do robota, zagrożenia związane z systemem pracy robota, jego ruchem czy trajektoriami spawania, zgrzewania. Oczywiście w dalszym ciągu występuje emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, hałas, promieniowanie optyczne czy też pola elektromagnetyczne, ale ich intensywność oddziaływania na pracownika jest zdecydowanie ograniczona. Procesy zrobotyzowane posiadają wentylacje stanowiskowe, czasami są zhermetyzowane, posiadają kurtyny i ekrany ochronne. Przykładowo roboty do spawania laserowego pracują w specjalnych kabinach, które całkowicie zabezpieczają obsługę przed promieniowaniem laserowym, a również przed pyłami i gazami.

Przyjazne środowisku pracy i bezpieczne okazują się innowacyjne metody niskoenergetyczne spawania łukowego, tj. CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc. W przemyśle zastosowanie znajdują również technologie zgrzewania tarciowego, np. zgrzewanie metodą FSW, czyli zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny, bardzo nowoczesna i innowacyjna metoda łączenia np. aluminium i stopów miedzi, magnezu. Metoda FSW jest przyjazna środowisku pracy, nie wiąże się z emisją pyłu czy też gazów, brak jest promieniowania optycznego, a poziom hałasu jest również bardzo niski.

Technika idzie do przodu, zawód spawacza się zmienia, a czy za tymi zmianami nadążają przepisy BHP?

Spawalnictwo jest branżą, która bardzo szybko się rozwija. Innowacyjne metody spawania, stosowanie nowych materiałów spawalniczych powodują, że stajemy przed nowymi wyzwaniami, jeżeli chodzi o ochronę środowiska pracy.

Na pewno część przepisów związanych z ochroną zdrowia spawaczy wymaga uaktualnienia. Naszą branżę obowiązują przepisy z 2000 roku – dziś mają one 22 lata. W ogólnym ujęciu są bardzo dobre, dają dużą swobodę, jeśli chodzi o rozwój nowych metod. Jednak na pewno wymagałyby udoskonalenia o wprowadzenie zmian precyzujących, jakie instalacje powinny być stosowane na halach technologicznych. Powinny znaleźć się w nich również ściślejsze wymagania odnośnie systemów wentylacji pomieszczeń, gdzie pracują spawacze oraz do stosowanych przez nich środków ochrony osobistej.

Przyjazne środowisku pracy i bezpieczne okazują się innowacyjne metody niskoenergetyczne spawania łukowego, tj. CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc (Fot. Shutterstock)

Natomiast za zmianami w pełni nadążają wszelkie uregulowania związane z normatywami higienicznymi, czyli wskazania najwyższych dopuszczalnych stężeń, stężeń chwilowych, progowych, zanieczyszczeń czy też natężeń w odniesieniu do czynników fizycznych (pyły, gazy, promieniowania). Ich wartości są co jakiś czas aktualizowane. Nieraz są bardzo rygorystyczne. Dzięki temu w pełni pozwalają zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Obecnie możemy mówić, że nowoczesne spawalnictwo to technologie, w których dążymy do ciągłej poprawy warunków pracy, ciągłego rozwoju i doskonalenia urządzeń, technologii i materiałów – również w aspekcie ochrony środowiska pracy. Takie spawalnictwo to innowacyjność, która łączy się z troską o pracownika, a więc spawacza.

A jakie działania podejmujecie, by praca spawaczy była jak najbezpieczniejsza?

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze ukierunkowane na określenie zagrożeń zdrowia pracowników, które występują przy procesach spajania oraz na wyznaczeniu dróg do modyfikacji metod spajania, materiałów dodatkowych i parametrów technologicznych w aspekcie ochrony środowiska pracy. Przykładowo, obecnie zajmujemy się oceną środowiskową procesu spawania laserowego i hybrydowego laser + MIG stali odpornych na korozję. Opracowaliśmy metodologię badania emisji pyłu i gazu przy spawaniu laserowym i pracujemy nad wyznaczeniem wpływu technik spawania laserowego i parametrów technologicznych na emisję ilościową oraz jakościową pyłu.

Prowadzimy również współpracę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy PIB Warszawa, wspólnie realizowaliśmy badania w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania równych materiałów konstrukcyjnych w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Wynik projektu to dostępne dla przemysłu zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników, przy spawaniu i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi stali odpornych na korozję i blach stalowych z powłokami oraz przy zgrzewaniu rezystancyjnym, tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym.

Nasze badania prowadzone są również dla rozwiązywania problemów z BHP w krajowym spawalnictwie, opracowaliśmy system doradczy i-EKO spawanie, który jest innowacyjnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagającym obliczenia wielkości emisji do środowiska pracy w przypadku spawania i procesów pokrewnych. System jest dostępny na Informatycznej Platformie Spawalniczej – IPS (rozwiązanie kompleksowe, obejmujące szkolenie, certyfikację personelu i dostęp do kwalifikacji oraz bazy wiedzy spawalniczej. IPS ma charakter ogólnokrajowy i jest udostępniany spawalnikom polskim).

Współpracujemy również z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa i w ramach komisji tematycznej "C-VIII Health, safety and environment" systematycznie przedstawiamy wyniki swoich prac badawczych. Oczywiście organizujemy również spotkania członków komisji w Instytucie w Gliwicach. Jest to forum do wymiany doświadczeń, dyskusji wśród specjalistów z różnych dziedzin: spawalnictwa, medycyny pracy, inżynierii środowiska oraz producentów materiałów i urządzeń dla spajania.

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa od 2019 roku należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Dostarcza kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań", dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikatową w skali kraju aparaturę naukową.