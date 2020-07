W tym roku listu z ZUS nie będzie. Informacja o stanie konta dostępna online

Do 31 sierpnia każdego roku ZUS ma udostępnić ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., informację o stanie konta.

Zazwyczaj dane te Zakład przesyłał w formie listownej. W tym roku będzie jednak inaczej.

W związku z pandemią koronawirusa, informację będzie można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

Zakład informację udostępni po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego na koncie oraz składek i środków z otwartego funduszu emerytalnego (OFE) zapisanych na subkoncie.

Osoby, które nie chcą zrezygnować z wersji papierowej tego dokumentu, będą musiały wystąpić o to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie dane otrzymają w wersji papierowej – listem albo w placówce ZUS. Natomiast, aby znaleźć ją na PUE trzeba będzie wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2019 r.”.

Co to takiego IOSKU? Informacja odwzorowuje stan naszych środków na koncie w ZUS według stanu na 31 grudnia 2019 roku i obejmuje zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2018 roku. We wskazanych kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwcowa waloryzacja (zakładka „Stan konta”).

Wszyscy ubezpieczeni, w tym ci, którzy w 2019 r. ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS (zakładka „Hipotetyczna emerytura”). Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy.

W 2019 r. ZUS sporządził informację o stanie konta dla ponad 21 mln ubezpieczonych, z czego 18,5 mln trafiło do zainteresowanych pocztą. Tylko 2,7 mln ubezpieczonych miało profil na Platformie Usług Elektronicznych i informacja mogła być im udostępniona w formie elektronicznej.

W związku ze zmianą, OPZZ zwracało uwagę na potrzebę przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat samodzielnego założenia konta na PUE. Przypominali przy tym, że tylko niecałe 4 mln Polaków posiada konto PUE ZUS.

Na swojej stronie związek podał instrukcję zarejestrowania konta na PUE:

- Wejdź na www.zus.pl i kliknij „Zarejestruj się”,

- Wybierz sposób rejestracji i wypełnij formularz,

- Ustal hasło do konta. Login otrzymasz na e-mail podany w formularzu,

- Potwierdź swoją tożsamość. Można to zrobić na kilka sposobów: za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny), osobiście w każdej placówce ZUS.