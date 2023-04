W tych dwóch sytuacjach kobieta może przerwać urlop macierzyński

Pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim mogą go przerwać. Jest to możliwe, jeśli dziecko lub one same wymagają opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka może przejąć pozostałą części urlopu pod warunkiem, że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14.

Jeśli mama dziecka chciałaby wrócić szybciej do pracy, może to zrobić po 14 tygodniach od porodu, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka.

Są jednak sytuacje, kiedy ten obowiązkowy 20-tygodniowy urlop macierzyński matka dziecka może przerwać.

– Jeśli niemowlak zachoruje i będzie wymagał opieki szpitalnej to mama może swój urlop macierzyński przerwać na czas hospitalizacji dziecka. Musi być jedna spełniony pewien warunek, a mianowicie to, że matka dziecka wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze co najmniej 8 tygodni od dnia porodu – tłumaczy rzeczniczka.

W czasie przerwy na czas hospitalizacji maluszka matka dziecka może wrócić do pracy lub może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, które jest w szpitalu. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego matka może wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala.

Przerwać urlop macierzyński można także w sytuacji, gdy to matka dziecka będzie wymagała opieki szpitalnej, a tym samym jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. Podobnie, jak w przypadku hospitalizacji niemowlaka, będzie to możliwe, jeśli matka dziecka wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego. Wówczas o wypłatę zasiłku macierzyńskiego może wystąpić ubezpieczony ojciec dziecka. Ma on prawo do części zasiłku macierzyńskiego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu.

Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego, który wykorzystają oboje rodzice, nie może przekroczyć wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy, czyli odpowiednio 20, 31, 33, 35 albo 37 tygodni – w zależności od liczby dzieci urodzonych czy przyjętych na wychowanie.

Zasiłek chorobowy dla matki pod konkretnym warunkiem

Za okres, w którym matka dziecka była hospitalizowana, ma ona prawo do wynagrodzenia chorobowego lub lub zasiłku chorobowego, jeśli przedstawi zaświadczenie lekarskie (e-ZLA). Zasada ta dotyczy także opiekunów przyjmujących dziecko na wychowanie.

Rzeczniczka zastrzega, że zasiłek macierzyński przysługuje wyłącznie osobom ubezpieczonym, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę jest ono zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

- Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie wynosi tylko 2,45 proc. podstawy wymiaru - przypomina rzeczniczka.

