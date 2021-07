W tych branżach praca stała się niebezpieczna. Codziennie ryzykują swoim zdrowiem

W Polsce w warunkach zagrożenia pracuje niemal pół miliona osób. Tendencja jest spadkowa, bo jeszcze dwa lata temu zagrożonych było 22,6 tys. pracowników więcej. Najbardziej zdrowiem ryzykują m.in. górnicy oraz pracownicy zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym. Ale nie tylko. Ze względu na COVID-19 wśród zagrożonych znaleźli się także pracujący w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Główny Urząd Statystyczny przebadał 81,1 tys. miejsc pracy, w których w 2020 r. zatrudnionych było łącznie 6 mln osób. Spośród nich 7,3 proc., czyli 439,6 tys., pracowało w warunkach zagrożenia. To prawie 3 tys. osób mniej niż w zeszłym roku i 22,6 tys. mniej niż dwa lata wcześniej. W badaniu GUS wzięto pod uwagę trzy rodzaje zagrożeń - związane ze środowiskiem pracy (narażenie na m.in. substancje chemiczne, pyły, hałas), uciążliwością pracy (np. nadmierne obciążenie fizyczne) oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

- Wprawdzie liczba osób pracujących w trudnych warunkach w skali roku spadła, jednak w niektórych regionach i branżach w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych zaliczyła nieznaczny wzrost. W 2020 roku zwiększyła się w badanych zakładach z 72,9 do 73,2. Jeszcze dwa lata wcześniej ten wskaźnik wynosił 77,2. Warto też odnotować, że w ciężkich warunkach pracują głównie mężczyźni, co jest pochodną sektorów, w których to zagrożenie występuje. Są one mocno zmaskulinizowane. W 2020 roku spośród pracujących w trudnych warunkach znalazło się zaledwie 18,5 proc. kobiet - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 osób pracowało w sekcji górnictwo i wydobywanie - 405,6. Na kolejnych miejscach znalazły się dwa sektory, w których skala zatrudnienia w trudnych warunkach w ciągu roku spadła. To przetwórstwo przemysłowe - 111,8 (113,5 w 2019 r.), a także wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie wskaźnik spadł najmocniej ze wszystkich analizowanych sektorów (ze 120,4 w 2019 r. do 106,9 w 2020 r.). W większości sekcji najczęstsze zagrożenia dotyczyły środowiska pracy.

Są jednak branże, w których liczba pracujących w trudnych warunkach w ciągu roku wzrosła. W 2020 roku były to górnictwo i wydobywanie (wzrost z 388,2 do 405,6) oraz administrowanie i działalność wspierająca (wzrost z 33 do 48,1).

Głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w 2020 r. w górnictwie były: oberwanie się skał ze stropu i ociosu, upadek z wysokości w wyniku niestosowania ochron indywidualnych chroniących przed upadkiem, wykonywanie prac przy obsłudze maszyn i urządzeń niezgodnie z ustaleniami instrukcji, technologii i dokumentacji technicznych, brak prawidłowego zabezpieczenia maszyn i urządzeń podczas prac konserwacyjno-remontowych oraz praca pod wpływem alkoholu, która przyczyniła się do dwóch wypadków śmiertelnych w górnictwie odkrywkowym.

- Liczba pracujących w trudnych okolicznościach wzrosła również w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Dane pokazują, jak COVID-19 przełożył się na pogorszenie warunków pracy w tym sektorze. Jeszcze w 2019 roku w warunkach zagrożenia pracowało ok. 12 tys. osób. Po wybuchu pandemii ta liczba wzrosła do 17,5 tys. W przeliczeniu na 1000 zatrudnionych, w ciągu roku wskaźnik pracujących w trudnych warunkach w ochronie zdrowia wzrósł z 22 do 32 - porównuje Krzysztof Inglot.

Kluczowa jest profilaktyka

Podobnie jak we wcześniejszych edycjach badania, z najtrudniejszymi warunkami pracy mieli do czynienia mieszkańcy województwa śląskiego, gdzie co siódma osoba była zatrudniona w warunkach zagrożenia. Natomiast w najbezpieczniejszych warunkach pracowali badani w województwie mazowieckim - tam na pogorszenie stanu zdrowia była narażona co trzydziesta osoba.

- Aby zmniejszyć ryzyko lub całkowicie mu zapobiec, kluczowa jest profilaktyka. Jak wskazują dane GUS, dzięki zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych lub ochrony indywidualnej, udało się wyeliminować ryzyko zawodowe na 1,3 mln stanowisk pracy, na których pracowało 1,8 mln osób. To w skali roku ponad 0,5 mln więcej bezpieczniejszych stanowisk pracy. To dobre wieści, bo nie tylko pracujemy bezpieczniej, ale również staramy się zapobiegać takim ryzykom w przyszłości. Dzięki takim zabiegom, w ciągu roku liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zmniejszyła się o 23 proc. - porównuje Krzysztof Inglot.

Eliminacja i minimalizowanie zagrożeń poprzez eliminację czynników szkodliwych to najskuteczniejsza droga do zapobiegania wypadkom przy pracy. Bardzo ważnym aspektem przygotowania stanowisk pracy i całego zakładu do najwyższych standardów bezpieczeństwa jest zastosowanie na przestrzeni całego zakładu wyraźnych oznaczeń stref niebezpiecznych. Pracodawca powinien skupić się na czytelnym oznaczaniu miejsc skrajnie niebezpiecznych, ale też tych, w których łatwo o nieostrożność. Ostatnim, choć nie mniej ważnym czynnikiem fizycznie zapobiegającym wypadkom przy pracy jest oczywiście odzież ochronna i wszelkiego rodzaju środki ochrony indywidualnej.

BHP nabiera na znaczeniu

Wraz z nadejściem COVID zwiększyła się rola pracowników BHP i całego podejścia do bezpieczeństwa pracy. Kiedy w marcu pojawiło się w Polsce pierwsze zakażenie koronawirusem, ani służba zdrowia, ani ustawodawca nie widzieli do końca, z czym mają do czynienia i jak odpowiedzieć na nowe zagrożenie. Tymczasem służby BHP musiały same szukać rozwiązań, zanim jeszcze pojawiły się wytyczne prawne, a w późniejszym czasie – być na bieżąco z nowymi zaleceniami i wprowadzać je w swoich zakładach.

- Podczas pierwszej fali COVID-19 większość firm borykała się z niedoborem środków do dezynfekcji oraz maseczek i rękawiczek, a także z potrzebą tworzenia nowych procedur w bardzo krótkim czasie - mówi Bożena Narloch-Witkowska, regionalny specjalista ds. BHP w DHL Parcel, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy. - Z perspektywy swojej firmy mogę powiedzieć, że pod tym kątem druga fala była „łatwiejsza” – mamy już wypracowane określone procedury, środki ochrony indywidualnej są dostępne, a łańcuchy dostaw działają płynnie. Jednocześnie jesienią, w skali kraju, liczba zakażonych w ciągu doby wzrosła nawet kilkudziesięciokrotnie. Pod kątem większego ryzyka zakażeń druga fala okazała się zatem zupełnie nowym wyzwaniem dla służb BHP - dodaje.

Z kolei Ewa Gawrysiak, sales and end user marketing manager Eastern Europe & Russia w TenCate, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy podkreśla, że obecnie zadania BHP to nie tylko kwestia dbania o dostępność środków do dezynfekcji, tworzenie nowych procedur w firmie czy przeprowadzanie szkoleń BHP w formie zdalnej.

- To również – czy też przede wszystkim – wzięcie na siebie dużo większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie, a nawet życie pracowników. Mam nadzieję, że wizerunek BHP-owca jako „służbisty”, wlepiającego mandaty za byle przewinienie, a szkoleń BHP jako czegoś, co po prostu „trzeba zaliczyć”, to już przeszłość. W moim przekonaniu pandemia dobitnie pokazała, jak istotnym elementem każdej organizacji jest służba BHP. Pokazała też, że służby BHP stanęły na wysokości zadania, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni - dodaje Ewa Gawrysiak.