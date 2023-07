W tle afery o imigrantów "z takich państw" są realne problemy pracodawców

W piątek 30 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie, które w weekend stało się punktem zapalnym do burzliwej dyskusji na temat pracowników z zagranicy. Co zawiera dokument, o którym w nagraniu mówił Donald Tusk? Sprawdzamy.

- Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu - mówi na nagraniu Tusk.

Dodał, że Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. - Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień - powiedział Donald Tusk.

Rozporządzenie rozszerza listę państw, którym Polska ułatwia dostęp do rynku pracy

"Dokument", o którym mowa, to projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Wynika z niego, że MSZ postanowiło zwiększyć liczbę państw, na terenie których możliwe będzie składanie wniosków o wydanie wiz z pominięciem tamtejszych konsulatów, czyli bezpośrednio do ministra spraw zagranicznych. Ma to przyspieszyć cały proces legalnego dotarcia cudzoziemca do Polski i podjęcia u nas pracy.

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że celem planowanych zmian jest zwiększenie liczby państw objętych rozporządzeniem, jak również stworzenie warunków prawnych do stopniowego obejmowania kolejnych krajów rozwiązaniem, które wprowadzono pierwotnie dla Białorusi. W przypadku tych dodatkowych państw uzasadnieniem dla współdzielenia kompetencji w zakresie rozpatrywania wniosków wizowych przez konsulów i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, działających z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych, jest rosnąca liczba wniosków wizowych, które cudzoziemcy chcą składać za granicą przy ograniczonych możliwościach kadrowo-organizacyjnych placówek zagranicznych i rosnących kosztach obsługi tych wniosków za granicą.

Do tej pory taka możliwość istniała tylko dla Białorusi. Teraz na liście znalazło się 21 krajów, są to:

Arabia Saudyjska;

Armenia;

Azerbejdżan;

Białoruś;

Filipiny;

Gruzja;

Indie;

Indonezja;

Iran;

Katar;

Kazachstan;

Kuwejt;

Mołdawia;

Nigeria;

Pakistan;

Tajlandia;

Turcja;

Ukraina;

Uzbekistan;

Wietnam;

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Na czym ma polegać procedura szybszego dostępu do wiz? Zamiast w konsulacie zlokalizowanym w danym kraju, wiza ma być wydana przez urzędnika znajdującego się fizycznie w Polsce. Jego praca w praktyce będzie polegać na analizie dokumentów zebranych od potencjalnych pracowników przez firmy wybrane do pośredniczenia w wydawaniu wiz. Pytanie, kto będzie odpowiadał za ewentualne błędy popełnione przy wydawaniu wiz, na razie pozostaje otwarte.

W ocenie skutków regulacji możemy przeczytać, że MSZ szacuje, iż każdego roku wyda nie mniej niż 400 tys. wiz. Przykładowo w 2022 roku liczba wydanych zezwoleń na pracę dla pracowników z Armenii wyniosła 368, rok wcześniej 945, dla pracowników z Pakistanu w 2022 r. wydano 4645 zezwoleń na pracę, rok wcześniej 1526, dla osób z Azerbejdżanu w 2022 r. wydano ich 7769, a w 2021 roku 3782.

Brak kompleksowej polityki migracyjnej to duży problem

Szefowa działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim dr Izabela Florczak zauważa, że fakt, iż polski rynek pracy potrzebuje nowych pracowników, nie jest niespodzianką, jednak zwraca uwagę na niespójną narrację rządu w kwestii migrantów.

- Poraża brak jakiejkolwiek refleksji w podejmowaniu działań zmierzających do wzmocnienia obecności migrantów na krajowym rynku pracy. Opublikowana w 2019 r. Polityka migracyjna (która, jako dokument rządowy, ostatecznie nie była nigdy stosowana) została przez komentatorów nazwana dokumentem ksenofobicznym. Migranci byli w niej przedstawiani niejednokrotnie jako zagrożenie terrorystyczne. Podkreślano, że na napływ cudzoziemców z krajów islamskich należy się przygotować w sposób systemowy. Nagle zostaje nam przedstawiony pomysł skrajnie odmienny - polityki otwartych drzwi. Dlatego też ustawodawca powinien się wytłumaczyć, skąd taka zmiana. Czy, a jeśli tak - jakie mechanizmy zostały wprowadzone, aby dbać o porządek publiczny - uważa Florczak.

Zaznacza, że zarządzanie procesami migracyjnymi leży zarówno w interesie kraju przyjmującego, jak i samych migrantów. I nie chodzi tutaj o to, aby nie przyjmować pracowników z odległych kulturowo krajów.

- Kluczem do sukcesu jest zbudowanie tego procesu na racjonalnym planie. Trudno mi wyobrazić sobie, że tego planu nie ma, skoro planuje się ułatwienia w dostępie do rynku pracy dla obywateli takich państw jak Pakistan. Byłoby zatem zasadne, aby plan ten został przedstawiony - mówi dr Izabela Florczak.

Awantura na Twitterze, a w tle problemy pracodawców

Izabela Florczak wskazuje na kolejne nieścisłości, jakie nasuwają jej się od razu na myśl. Mowa o całkowitym braku rozeznania rynku i potrzeb pracodawców.

- Czy o chęć zatrudniania cudzoziemców z wylistowanych w rozporządzeniu państw ktokolwiek zapytał pracodawców? Nie chodzi przy tym o ewentualny brak takiej chęci podszyty wyłącznie argumentami odnoszącymi się do kraju pochodzenia, ale o kompetencje migrantów, możliwość porozumiewania się z nimi, znajomość ich kultury, która umożliwia prawidłowe zarządzanie procesem zatrudnienia. Czy pokuszono się o jakiekolwiek badania we wskazanych krajach? Czy ich obywatele są w ogóle zainteresowani przybyciem do Polski i - co istotne z punktu widzenia pracodawców - pozostaniem w niej? Pytania, jak widać, mnożą się, a odpowiedzi na razie nie ma - twierdzi Florczak.

Wracając do weekendowych wydarzeń - po tym, jak swoje nagranie opublikował Donald Tusk, w sieci wybuchła burza. Politycy od prawa do lewa zabierali głos w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi szefa PO. Swoją opinią podzielił się również premier Mateusz Morawiecki.

- Naprawdę trudno w to uwierzyć: to ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Ten sam Donald Tusk, który jest patronem Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur - skomentował na nagraniu w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Do nagrania lidera PO odniósł się również szef sztabu PiS Joachim Brudziński. - Ależ wyborcy i miłośnicy Tuska muszą mieć "kisiel w głowach" po jego woltach. Raz nazywa nielegalnych imigrantów biednymi ludźmi, którym należy pomóc, to znów straszy Polaków niekontrolowanym napływem islamskich pracowników. Na dodatek wzywa do ochrony granic - napisał polityk PiS.

Nagranie Tuska krytykują nie tylko politycy rządzącej partii. Na antenie Polsat News skomentowała je także posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Stwierdziła, że jest "zszokowana" wystąpieniem lidera PO. - Wystarczyłoby zamiast Donalda Tuska wstawić tam polityka Konfederacji i to byłby przekaz Konfederacji. Ta pierwsza część jest dla mnie szokująca, bo ona jest rasistowska - podkreśliła.

Adwokat, ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przewodnicząca Roboczego Zespołu Legalizacji Pobytu i Zatrudnienia przy Rzeczniku MŚP Joanna Torbé-Jacko ubolewa, że realny i poważny problem pracodawców z dostępem do pracowników z zagranicy stał się przedmiotem rozgrywki politycznej.

- Wielu przedsiębiorców na rozporządzenie, które ułatwi im dostęp do pracowników z zagranicy, czeka od dawna, bo prawda jest taka, że konsulaty w wielu krajach nie dają sobie rady z wydawaniem wiz. Zaproponowane rozwiązanie ma doprowadzić do „odkorkowania” zapchanych konsulatów w wielu państwach i zlikwidowania problemów w krajach, gdzie tych konsulatów po prostu nie ma. Warunki formalne i weryfikacja tych osób powinny odbywać się z taką samą starannością, co więcej, na liście znajdują się kraje, o które pytają sami pracodawcy - mówi Torbé-Jacko.

I dodaje: - Musimy więc założyć, że państwo panuje nad polityką imigracyjną i sprawdza osoby tu przybywające, a techniczne udrożnienie pozyskiwania wiz jest niezbędne w szczególności dla przedsiębiorców notujących odpływ pracowników w związku z wojną w Ukrainie. Nie ma w tym według mnie niczego złego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl