W Stanach Zjednoczonych trwa batalia o związki zawodowe

Główne ułatwienia dotyczą zmniejszenia wymogów formalnych potrzebnych do powołania związków zawodowych oraz ułatwień w procedurach negocjacji z pracodawcą wyższych płac oraz innych benefitów, czy poprawy warunków pracy.

Prawo określono mianem Ustawy chroniącej prawa do samoorganizacji (ang. Protecting the Right to Organize Act). Ma ono ułatwić pracownikom działania nakierowane na powołanie związków, a także zwiększa wymiar kar, jakie można nałożyć na pracodawcę za naruszanie praw pracowniczych.

Najbardziej kontrowersyjnym elementem prawa jest uszczelnienie przez ustawę ważnego kruczka prawnego, który pozwalał część pracowników kwalifikować jako podwykonawców. W myśl interpretacji prawa, która z tego zapisu korzystała, nie mogli oni być członkami związków.

Prawo przeszło przez Kongres stosunkiem głosów 224 do 194. Teraz Ustawa trafi do Senatu, jednak w nim większość mają Republikanie. Nawet jeśli prawo przejdzie przez izbę wyższą, jest wysoce prawdopodobne, że Biały Dom je zawetuje. Mimo to Demokraci uważają, że głosowanie w Senacie było zwycięstwem pracowników.

W Stanach Zjednoczonych uzwiązkowienie nie jest duże. Około 11 proc. Amerykanów jest członkami takich organizacji.

