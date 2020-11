W Sejmie o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców. Posłowie poznali liczby

W ubiegłym roku co trzeci nielegalnie pracujący cudzoziemiec pracował na polskich budowach - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy.

Autor:KDS

• 27 lis 2020 21:20





Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w PIP (w środku) (fot. Facebook/Sejm)

REKLAMA

W czwartek (26 listopada) zebrała się sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Tematem spotkania było przedstawienie przez Głównego Inspektora Pracy analizy zjawisk i tendencji w obszarze nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w latach 2017-2019.

Inspektorzy PIP w 2019 roku podczas co piątej kontroli wykazali, że cudzoziemcy na terenie Polski pracują nielegalnie. Najczęściej na budowach.

Jak poinformował Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w PIP, w ubiegłym roku PIP przeprowadziła 8 348 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. To 7 proc. więcej niż dwa lata temu. Inspektorzy objęli kontrolą obywateli 122 państw. Aż 84 proc. kontroli dotyczyło obywateli Ukrainy, 7 proc. Białorusinów, zaś obywateli państw azjatyckich - 5 proc. PIP zwraca uwagę, że w ubiegłym roku zdecydowanie zwiększyła się liczba kontroli w stosunku do obywateli Gruzji i Filipin.





Leśniewski zaznaczał, że ważnym źródłem typowania podmiotów do kontroli są skargi składane przez cudzoziemców, a ich liczba systematycznie rośnie. W zeszłym roku do PIP wpłynęło 2800 takich skarg. W 2018 roku było ich 2300, zaś w 2017 zgłoszono ich 1500.

- Jeśli cudzoziemiec decyduje się na złożenie skargi, to mamy dużą pewność, że taka kontrola wykryje nieprawidłowości na miejscu - zaznaczał Leśniewski. Dodawał też, że najczęściej skarżyli się oni na niewypłacanie im wynagrodzeń.

W 2019 roku podczas co 5. kontroli inspektorzy wykazali, że cudzoziemcy pracują nielegalnie. Nieprawidłowości dotyczyły blisko 6 tys. cudzoziemców, co stanowi 14 proc. osób objętych kontrolą. Nieprawidłowości najczęściej miały miejsce w małych firmach, zatrudniających do 9. osób, które działały w dużych aglomeracjach - na Dolnym Śląsku, Śląsku oraz w Wielkopolsce. Z kolei patrząc na branże, w których dochodziło do nieprawidłowości, zdecydowanie przoduje budownictwo.

- Co trzeci nielegalnie pracujący cudzoziemiec pracował na polskich budowach - wyliczał Leśniewski.

Z kolei w przypadku kontroli skupiających się na przestrzeganiu praw pracowniczych w stosunku do cudzoziemców, okazywało się, że najczęściej pracodawcy łamani je w kwestii czasu pracy. Bardzo często cudzoziemcy musieli pracować dłużej, niż deklarował to pracodawca w oświadczeniu. Występowały też przypadki wykonywania pracy przez cudzoziemców w warunkach innych, niż te opisane w oświadczeniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.