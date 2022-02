W sądzie zgubili teczki z aktami osobowymi pracowników. "Wizerunkowa katastrofa"

Specjalnie powołana, 10-osobowa komisja, przeszukuje właśnie pokój po pokoju w gmachach katowickich sądów. Powód? W połowie grudnia ubiegłego roku zginęło sześć teczek zawierających akta osobowe byłych pracowników.

Sprawa jest o tyle ważna, że akta osobowe zawierają dane wrażliwe. (Fot. Shutterstock)

Sprawę opisała katowicka "Gazeta Wyborcza". Po tym, jak wyszło na jaw, że dokumenty zapadły się pod ziemię, powołano w sądzie specjalną komisję, która pokój po pokoju poszukuje pudła, w którym mają znajdować się zaginione akta.

To, że dokumenty trafiły do pudła wiadomo z nagrań monitoringu, jednak z racji tego, że nadpisały się one, nie można odtworzyć całej drogi, jaką pokonało pudło, do którego trafiły akta osobowe.

Natomiast sprawa jest o tyle ważna, że akta osobowe zawierają dane wrażliwe. Jeśli trafią w nieodpowiednie ręce, bez problemu będzie można wykorzysta je do zaciągnięcia kredytów przez internet.

W rozmowie z "GW" jeden z sędziów przyznaje, że jest to wizerunkowa katastrofa. Jego zdaniem skoro nie potrafią zadba o własne dane osobowe, to jak mają im zaufać ludzie, których sprawy rozpatrują.

O incydencie został powiadomiony Urząd Ochrony Danych Osobowych. Poinformowano również osoby, których sprawa dotyczy.

