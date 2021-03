W pracy jest bezpieczniej. Spada wskaźnik wypadkowości

W 2020 roku zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o ponad 24 proc. mniej niż w roku 2019. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że miniony rok był kolejnym, w którym spadł wskaźnik wypadkowości.

Z analizy zgłoszonych w ubiegłym roku wypadków przy pracy wynika, że zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 6,15 do 4,62.

Ze wstępnych danych opublikowanych przez GUS wynika, że minimalnie wzrosła liczba osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. Stanowili oni 0,3 proc. wszystkich osób poszkodowanych (wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do 2019 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 4,9 proc. w odniesieniu do 2019 r.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 24,7 proc.).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach dolnośląskim (5,50), śląskim (5,24) oraz opolskim (5,23). Najniższy w województwach mazowieckim (2,99), małopolskim (3,16) i podkarpackim (3,35).

Od lat najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowywany jest górnictwie i wydobywaniu. W 2020 roku wynosił on 13,18. W porównaniu do roku 2019 spadł o 2,5 punktu (15,68 w 2919 roku).

W przypadku wypadków w górnictwie najczęstszą przyczyna wypadków jest czynnik ludzki. Z danych nadzoru górniczego wynika, że udział błąd człowieka w przyczynach wszystkich wypadków w górnictwie kształtuje się na poziomie ok. 80 proc. Oznacza to, że do czterech na pięć wypadków w kopalniach dochodzi z winy człowieka.

Chodzi przede wszystkim o stosowanie niebezpiecznych metod pracy, przebywanie pracowników na drogach podziemnego transportu lub w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn, nieprawidłowego wykonywania ręcznych prac transportowych czy nieprzestrzegania zasad obowiązujących w transporcie pod ziemią. Nieprawidłowości skutkujące wypadkami, dotyczyły też np. stanu technicznego urządzeń oraz wykonywania prac niezgodnie z dokumentacją, zasadami sztuki górniczej i przepisami BHP.

Najwięcej wypadków w 2019 roku odnotowano ponadto w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (11,97) oraz w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,74).

Najniższy wskaźnik notowany jest w branżach związanych z informacją i komunikacją (0,71); działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (1,16) oraz działalnością finansową i ubezpieczeniową (1,17).

źródło: GUS

Niezmienne są najczęstsze przyczyny wypadków. W ubiegłym roku, podobnie jak rok wcześniej było to: zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt; uderzenie przez obiekt w ruchu oraz kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym.

Praca zdalna nie oznacza praca bezpieczna

Mniejsze wskaźniki wypadkowości w 2020 roku, można poniekąd wytłumaczyć sytuacją epidemiologiczną. Funkcjonowanie wielu zakładów przemysłowych musiało zostać tak przebudowane, by w jak największym stopniu ograniczyć transmisję wirusa COVID-19, w czerwcu została wstrzymana praca w 12 kopalniach.

Tam, gdzie było to możliwe została wprowadzona praca zdalna. Jednak to, że pracownicy zaczęli wykonywać swoje obowiązki w domach, nie oznaczało że stali się bezpieczniejsi.

Także w naszych domach dochodziło do wypadków przy pracy. W tym roku po raz pierwszy zebrała informacje na ten temat Państwowa Inspekcja Pracy. Z danych wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 zgłoszono do inspekcji 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Co więcej, aż trzy to wypadki śmiertelne. Dwa zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała.

- Trzy wypadki noszą charakter nagłych przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pracowników, a następnie śmierci. Kolejny wypadek związany był z przygotowaniem posiłku (doszło do poważnego przecięcia palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów). Do pozostałych wypadków doszło podczas korzystania z toalety (w wyniku upadku i uderzenia doszło do pęknięcia gałki ocznej) oraz na drodze publicznej podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - informowała PulsHR.pl PIP.

