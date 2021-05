W polskich zakładach coraz bezpieczniej. Chyba że pracujesz w energetyce lub budownictwie

Jak podaje GUS, w 2020 r. wypadków przy pracy było mniej o prawie 25 proc. niż w roku 2019. Spadł też wskaźnik wypadkowości z 6,15 do 4,62. Eksperci są zgodni, że na liczbę zgłaszanych do PIP wypadków miała wpływ pandemia.

Jak podaje GUS, w 2020 roku o 62 740 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wzrosła nieznacznie (o 0,1 proc. w stosunku 2019 r.) liczba wypadków śmiertelnych, natomiast o 4,9 proc. zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich. W sumie wypadków było o jedną czwartą mniej niż przed rokiem.

- Na liczbę zgłaszanych wypadków miała wpływ pośrednio pandemia koronawirusa, a bezpośrednio - przestoje i spowolnienie wywołane lockdownami i czasowym zamykaniem poszczególnych branż – twierdzi Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, sales and end user marketing manager Eastern Europe & Russia w firmie TenCate Protecive Fabrics.

- Warto zauważyć, że choć ogólna liczba wypadków spadła, to w przypadku zdarzeń śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie do roku ubiegłego - dodaje.

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (13,18), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (11,97) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,74), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,71) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,16) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,17).

- Wśród branż o wysokiej wypadkowości zestawienie otwiera górnictwo i wydobywanie, które od lat znajduje się w czołówce sektorów o wysokim ryzyku wypadków. Sektor ten też był stosunkowo odporny na spowolnienie, branża nie odnotowała tąpnięcia w liczbie zamówień, więc wiele zakładów pracowało pełną parą, co również przekłada się na statystyki dotyczące wypadkowości – mówi Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, wiceprezes do spraw operacyjnych w firmie PW Krystian.

- Patrząc na dane widzimy, że niemal wszystkie branże notują znaczny spadek wskaźnika wypadkowości. Niechlubnymi wyjątkami pozostają natomiast budownictwo i energetyka, które utrzymują ten wskaźnik na podobnym poziomie jak w latach przedpandemicznych. To pokazuje, jak istotna w przypadku tych sektorów jest kwestia przypominania o zasadach bezpieczeństwa, a przede wszystkim ich egzekwowanie na stanowisku pracy – uważa Elżbieta Rogowska.

Edukacja nadal kluczowa

Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (prawie 61 proc. przypadków), którzy najczęściej (36,1 proc.) byli w tym momencie w ruchu. Większość, a więc ponad jedna trzecia urazów, to urazy kończyn dolnych.

Źródło: GUS

- Rok 2020 dla całej gospodarki, również pod kątem bezpieczeństwa pracy, był wyjątkowy. Temat bhp chyba w każdej firmie był jednym ze strategicznych obszarów zarządzania, jednak to nie powinno usypiać naszej czujności. Należy pamiętać, że wypadku przy pracy nie da się wyeliminować, możemy jedynie ograniczać jego ryzyko. Jak pokazują statystyki GUS nadal to nieprawidłowe zachowanie pracownika jest najczęstszą przyczyną wypadków, dlatego tak duży nacisk powinno się położyć na edukację, szkolenia i popularyzację tematu bezpieczeństwa pracy – przypomina Anna Jabłońska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca CWS.

Wypadki na home office

Także w naszych domach dochodziło do wypadków przy pracy. W 2020 roku po raz pierwszy zebrała informacje na ten temat Państwowa Inspekcja Pracy. Z ich danych wynika, że od 1 marca do 31 grudnia 2020 zgłoszono do inspekcji 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Co więcej, aż trzy to wypadki śmiertelne. Dwa zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała.

- Trzy wypadki noszą charakter nagłych przypadków medycznych – doszło do zasłabnięcia pracowników, a następnie śmierci. Kolejny wypadek związany był z przygotowaniem posiłku (doszło do poważnego przecięcia palców z uszkodzeniem ścięgien i nerwów). Do pozostałych wypadków doszło podczas korzystania z toalety (w wyniku upadku i uderzenia doszło do pęknięcia gałki ocznej) oraz na drodze publicznej podczas przemieszczania się pracownika do siedziby firmy po sprzęt służbowy - informowała PulsHR.pl PIP.

Komu zgłosić wypadek? W jakiej formie? Robić zdjęcia? Szukać świadków? Pytań związanych ze zgłoszeniem wypadku przy pracy z domu nie brakuje. Jest cień nadziei, że niebawem część z nich wyjaśni rząd. O szczegółach przeczytasz tutaj.